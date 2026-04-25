 24hod.sk    Z domova

25. apríla 2026

Kamión zišiel z cesty pri obci Slavec, vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO


Tagy: Kamión Nehoda Trestné stíhanie

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vodič nákladného vozidla DAF s návesom prišiel o ...



25.4.2026 (SITA.sk) - Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.




Vodič nákladného vozidla DAF s návesom prišiel o život skoro ráno na ceste I/16 pri obci Slavec v okrese Rožňava. Na rovnom úseku cesty v smere od Plešivca na Rožňavu z doposiaľ presne nezistených príčin plynulo prešiel do protismernej časti vozovky, následne zišiel mimo cestu do trávnatého porastu a priekopy, kde vozidlo zastalo.

„Vo vozidle sa vodič nachádzal sám. Svedkovia udalosti okamžite privolali záchranné zložky, ktoré sa muža snažili oživiť. Napriek ich úsiliu sa 59-ročného vodiča zachrániť nepodarilo,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Polícia začala v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Nariadená bola pitva, ktorá objasní, či za tragédiou mohol byť zdravotný kolaps alebo iná príčina. Súčasťou bude aj zisťovanie prípadnej prítomnosti návykových látok.

Policajti Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Rožňave vykonali na mieste potrebné úkony k riadnemu zadokumentovaniu dopravnej nehody. Nákladné vozidlo po udalosti nezasahovalo do jazdných pruhov, premávka v danom úseku preto nebola obmedzená.







Zdroj: SITA.sk - Kamión zišiel z cesty pri obci Slavec, vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kamión Nehoda Trestné stíhanie
