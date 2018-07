Auto zrazilo v Tadžikistane zahraničných cyklistov, štyria zahynuli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dušanbe 30. júla (TASR) - Štyria zahraniční cyklisti prišli o život po tom, ako do nich v nedeľu v Tadžikistane vrazilo auto. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na ministra vnútra tohto stredoázijského štátu s tým, že môže ísť o teroristický čin.Vozidlo vrazilo do skupiny cyklistov vo vidieckej oblasti 90 kilometrov juhovýchodne od Dušanbe, metropoly Tadžikistanu. Dve obete pochádzali zo Spojených štátov, ďalšie zo Švajčiarska a Holandska. Traja ďalší turisti zo Švajčiarska, Holandska a Francúzska utrpeli zranenia - jeden z nich mal tiež bodné zranenie. Vodič auta z miesta činu ušiel.Motív činu je predmetom vyšetrovania. Minister vnútra Ramazon Rachimzoda na brífingu o prípade uviedol, že pracujú s viacerými verziami, nevylúčiliDodal, že polícia zadržala jedného podozrivého. Ďalšiu osobu, ktorá kládla odpor pri zatýkaní, zneškodnila. Tri ďalšie osoby zostávajú na slobode vrátane majiteľa auta, ktoré podľa predpokladu polície do cyklistov vrazilo.Americké veľvyslanectvo v Tadžikistane úmrtie dvoch amerických občanov potvrdilo. Predstavitelia Švajčiarska a Holandska sa zatiaľ k prípadu nevyjadrili, uviedla spravodajská stanica BBC.Tadžikistan zápasí s chudobou a nestabilitou od roku 1991, keď táto krajina Strednej Ázie získala nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu.