Hemofilici sa môžu viac o svojej chorobe dozvedieť na letných táboroch

Ilustračná snímka.

Bratislava 30. júla (TASR) – Malí i veľkí hemofilici z celého Slovenska sa môžu počas leta zúčastňovať rehabilitačných pobytov. Na nich sa dozvedia, ako čeliť svojej chorobe. Tábory organizuje Slovenské hemofilické združenie vďaka prostriedkom z verejnej finančnej zbierky s podporou Nadácie pre deti Slovenka, sponzorov a z prostriedkov asignácie dvojpercentnej dane.informoval Jaroslav Janovec, predseda Slovenského hemofilického združenia.Pobyty sa uskutočňujú počas letných prázdnin v troch termínoch. Zamerané sú na zlepšenie pohybu a na fyzickú kondíciu detí, mladých a seniorov s vrodeným krvácavým ochorením. Odborníci pracujú i na psychike chorých. Pomáhajú pacientom budovať sebavedomie, vyššiu odolnosť a učia ich žiť plnohodnotný život, a tým podporiť i integráciu detí a mládežníkov do normálneho života.dodal Janovec.Hemofilici sú označovaní za potomkov britskej kráľovnej Viktórie, ktorá je považovaná za jednu z najznámejších prenášačov tejto krvácavej choroby. Z tohto dôvodu je aj verejná zbierka, organizovaná každý rok, uvádzaná pod symbolom kráľovskej korunky.Prispieť do verejnej zbierky na podporu pacientov postihnutých touto chorobou sa dá prostredníctvom príspevku na číslo účtu SK06 0200 0000 0017 9499 4151. Od 1. marca do 30. septembra 2018 je možné prispieť aj prostredníctvom zaslania SMS s textom: DMS HEMO na číslo 877.