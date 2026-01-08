Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO


Tagy: Hasiči Nehoda autobusu

V ranných hodinách zasahovali hasiči z Bidoviec (okres Košice-okolie) pri nehode autobusu, ktorý zišiel z cesty. Ako na sociálnej sieti informovalo



Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - V ranných hodinách zasahovali hasiči z Bidoviec (okres Košice-okolie) pri nehode autobusu, ktorý zišiel z cesty. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach udalosť sa stala na ceste medzi obcami Rankovce a Mudrovce (okres Košice- okolie), hasiči na miesto smerovali krátko po 7:00.


Podľa prvotných informácií neboli na mieste zranené osoby, no autobus sa nachádzal v polohe, ktorá neumožňovala otvoriť dvere a desiatky cestujúcich nemohli vozidlo opustiť.

Komplikovaný prístup


"Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná," uvádza KR HaZZ v Košiciach. Na miesto tiež smerovalo z Košíc na pomoc hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako hasiči uviedli, v autobuse sa okrem vodiča podľa dokladu o predaji lístkov z pokladne nachádzalo 62 osôb. Z nich bolo 55 osôb so študentským lístkom a osem ľudí v autobuse bolo dospelých, medzi nimi aj tehotná žena.

Dvere autobusu nebolo možné otvoriť


"Po príchode hasičov na miesto nehody, sa autobus nachádzal stranou dverí naklonený v priekope pri ceste. Dvere autobusu nebolo možné otvoriť. Hasiči stabilizovali naklonený autobus pomocou rebríkov a následne odstránili bez poškodenia sklenenú výplň dvoch okien, cez ktoré evakuovali osoby z autobusu," uviedli košickí hasiči.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Osoby z autobusu boli následne presunuté do pristaveného náhradného autobusu. Nik nebol zranený, hasiči pri evakuácii skontrolovali zdravotný stav osôb z autobusu. S vyslobodzovaním autobusu z priekopy pomáhalo aj hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.


Zdroj: SITA.sk - Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Nehoda autobusu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil
<< predchádzajúci článok
Súdny proces s Bombicom sa začne koncom januára, tretí proces v kauze vraždy Kuciaka je naplánovaný na rovnaký termín

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 