Štvrtok 8.1.2026
Meniny má Severín
Denník - Správy
Prílohy
Pridajte sa
08. januára 2026
Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO
8.1.2026 (SITA.sk) - V ranných hodinách zasahovali hasiči z Bidoviec (okres Košice-okolie) pri nehode autobusu, ktorý zišiel z cesty. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach udalosť sa stala na ceste medzi obcami Rankovce a Mudrovce (okres Košice- okolie), hasiči na miesto smerovali krátko po 7:00.
Podľa prvotných informácií neboli na mieste zranené osoby, no autobus sa nachádzal v polohe, ktorá neumožňovala otvoriť dvere a desiatky cestujúcich nemohli vozidlo opustiť.
Komplikovaný prístup
"Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná," uvádza KR HaZZ v Košiciach. Na miesto tiež smerovalo z Košíc na pomoc hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.
Ako hasiči uviedli, v autobuse sa okrem vodiča podľa dokladu o predaji lístkov z pokladne nachádzalo 62 osôb. Z nich bolo 55 osôb so študentským lístkom a osem ľudí v autobuse bolo dospelých, medzi nimi aj tehotná žena.
Dvere autobusu nebolo možné otvoriť
"Po príchode hasičov na miesto nehody, sa autobus nachádzal stranou dverí naklonený v priekope pri ceste. Dvere autobusu nebolo možné otvoriť. Hasiči stabilizovali naklonený autobus pomocou rebríkov a následne odstránili bez poškodenia sklenenú výplň dvoch okien, cez ktoré evakuovali osoby z autobusu," uviedli košickí hasiči.
Osoby z autobusu boli následne presunuté do pristaveného náhradného autobusu. Nik nebol zranený, hasiči pri evakuácii skontrolovali zdravotný stav osôb z autobusu. S vyslobodzovaním autobusu z priekopy pomáhalo aj hasičské vozidlo s hydraulickým ramenom.
Zdroj: SITA.sk - Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
