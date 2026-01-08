Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil


Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný ...



441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný 43-ročný podozrivý, pričom policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu.

Útok na verejného činiteľa


„Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

Žena bez známok života


Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé. V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života.

„Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.


Zdroj: SITA.sk - Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: banskobystrická polícia Podozrivý Policajti Útok Vražda
