|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil
Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný ...
Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, pričom jedného zranil. Ako v tejto súvislosti informovala banskobystrická polícia, zranil sa aj samotný 43-ročný podozrivý, pričom policajti mu okamžite poskytli prvú pomoc a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Zranenia, ktoré si dotyčný spôsobil, si vyžiadali jeho hospitalizáciu.
„Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé. V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života.
„Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil © SITA Všetky práva vyhradené.
Útok na verejného činiteľa
„Samotný incident preveruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR. V súvislosti so zranením policajta bolo začaté trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
K udalosti došlo počas procesných úkonov k prípadu, o ktorom polícia informovala v stredu 7. januára. Konkrétne ide o úmrtie 69-ročnej seniorky v Lučenci, ktoré vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
Žena bez známok života
Ako agentúra SITA informovala v stredu 7. januára, policajti začali vyšetrovať úmrtie ženy v Lučenci ako podozrivé. V utorok 6. januára vo večerných hodinách našli v byte staršiu ženu bez známok života.
„Privolaný obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva,“ uviedla polícia s tým, že vec si na mieste prevzal krajský vyšetrovateľ.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý z vraždy seniorky v Lučenci napadol nožom policajtov, jedného zranil © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Finančná správa počas akcie „Zelená 2026“ odhalila jeden prípad podozrenia z prechovávania drog
Finančná správa počas akcie „Zelená 2026“ odhalila jeden prípad podozrenia z prechovávania drog
<< predchádzajúci článok
Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO
Autobus medzi obcami Rankovce a Mudrovce zišiel z cesty, boli v ňom desiatky detí aj tehotná žena – VIDEO, FOTO