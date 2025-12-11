Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.12.2025
 24hod.sk    Z domova

11. decembra 2025

Autobus pri Lučenci vyšiel z cesty a skončil v priekope – VIDEO


Tagy: Dopravná nehoda

Polícia zasahuje pri dopravnej nehode autobusu v okrese Lučenec. Ako informujú policajti na sociálnej sieti, autobus vyšiel z cesty a skončil v priekope. Bližšie informácie poskytnú počas dňa.



11.12.2025 (SITA.sk) - Polícia zasahuje pri dopravnej nehode autobusu v okrese Lučenec. Ako informujú policajti na sociálnej sieti, autobus vyšiel z cesty a skončil v priekope. Bližšie informácie poskytnú počas dňa.


Zdroj: SITA.sk - Autobus pri Lučenci vyšiel z cesty a skončil v priekope – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
