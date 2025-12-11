|
Štvrtok 11.12.2025
Meniny má Hilda
11. decembra 2025
Autobus pri Lučenci vyšiel z cesty a skončil v priekope – VIDEO
Polícia zasahuje pri dopravnej nehode autobusu v okrese Lučenec. Ako informujú policajti na sociálnej sieti, autobus vyšiel z cesty a skončil v priekope. Bližšie informácie poskytnú počas dňa.
Zdieľať
Zdroj: SITA.sk - Autobus pri Lučenci vyšiel z cesty a skončil v priekope – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
