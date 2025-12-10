|
Štvrtok 11.12.2025
10. decembra 2025
Vláda schválila nový akčný plán pre deti, má zlepšiť dostupnosť a koordináciu služieb
Vláda v stredu schválila nový Akčný plán na roky 2026 až 2030, ktorý nadväzuje na Národnú stratégiu rozvoja koordinovaných služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti 2022 až 2030. Cieľom dokumentu je ...
Zdieľať
Plnenie predošlého plánu
Materiál vznikol na základe vládneho uznesenia z júna 2022. Jeho úlohou je nielen navrhnúť nové opatrenia, ale tiež zhodnotiť plnenie predošlého plánu z rokov 2023 až 2025. Ten podľa ministerstiev priniesol viaceré výsledky, viaceré úlohy sa však stále priebežne plnia a budú sa prenášať do nového obdobia.
V novom akčnom pláne je definovaných 19 konkrétnych opatrení, ktoré majú zabezpečiť, aby deti v ranom veku dostávali včasnú, komplexnú a koordinovanú podporu. Hlavný dôraz sa kladie na vytvorenie funkčného systému spolupráce medzi zdravotníctvom, školstvom a sociálnou oblasťou.
Plán zahŕňa napríklad zavedenie efektívneho systému, ktorý zabezpečí, aby sa deti čo najskôr dostali do rúk odborníkov. Počíta tiež s metodikami, ktoré majú pomôcť odborníkom i rodičom v tom, ako poskytovať kvalitné služby. Vláda chce zároveň zvýšiť povedomie o význame ranej starostlivosti medzi odbornou aj laickou verejnosťou.
Zodpovednosť ponesú tri rezorty
Opatrenia sa zameriavajú aj na zvýšenie dostupnosti a udržateľnosti služieb, ktoré pomáhajú zosúladiť pracovný a rodinný život. Podpora sa má rozšíriť aj na krízové intervencie a vzdelávanie odborných pracovníkov. Plán ráta aj so zberom a vyhodnocovaním dát o poskytovaných službách v informačných systémoch jednotlivých rezortov.
Dokument vznikol v spolupráci s expertmi z rôznych oblastí vrátane štátnej správy, samospráv i neziskového sektora. Zodpovednosť za jeho realizáciu ponesú tri hlavné rezorty – ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva.
Akčný plán má podľa vlády pozitívny vplyv na rodiny s deťmi, manželstvo a rodičovstvo. Negatívny dopad sa očakáva na verejné financie, keďže realizácia opatrení si vyžiada nové investície. Dokument nemá vplyv na podnikateľské prostredie, digitalizáciu ani životné prostredie.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila nový akčný plán pre deti, má zlepšiť dostupnosť a koordináciu služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
