Autobus s pútnikmi narazil do budovy, zahynulo 19 ľudí (video)

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Devätnásť ľudí zomrelo a 32 ďalších bolo zranených pri nehode autobusu v strednom Mexiku. Nehoda sa stala v piatok, pričom autobusu, ktorý pravdepodobne viezol pútnikov, zlyhali brzdy a narazil do budovy. Šiestich zranených museli do nemocnice prepraviť letecky.Ricardo de la Cruz, námestník ministra vnútra, uviedol, že nehoda sa stala v mestečku Joquicingo vo federálnom štáte Mexiko, juhozápadne od hlavného mesta. Autobus smeroval zo západomexického štátu Michoacán do mesta Chalma, ktoré je pútnickým miestom katolíkov.