Heger: Dubček bol symbolom odvahy, humanity a nádeje na lepšie časy

Alexander Dubček bol symbolom odvahy, humanity a nádeje na lepšie časy. Zapísal sa do slovenských i svetových dejín. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý pri príležitosti 100. výročia narodenia Dubčeka položil veniec k jeho buste pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave. Zároveň vyzval k jednote v boji proti pandémii nového koronavírusu.



"Zapísal sa do slovenských dejín a preslávil vo svete pre svoje reformné úsilie, ale hlavne pre demokratizáciu. Ako vrcholný predstaviteľ Pražskej jari pozdvihol nádej v ľuďoch tým, že otvoril dvere demokratickým princípom," uviedol Heger na adresu Dubčeka. Uviedol viacero príkladov, napríklad zavádzanie slobody tlače, slobody cestovania, rehabilitáciu politických väzňov a podobne. Aj pre snahy zavádzať prvky demokracie do diktatúry vtedajšieho režimu sa podľa Hegera zapísal do slovenských dejín a stal sa známym po celom svete.

Premiér skonštatoval, že nádej na lepšie časy je niečo, po čom túži každá generácia. Poukázal pritom aj na aktuálnu pandemickú situáciu. Dejiny Slovenska podľa neho jasne ukazujú, že ak sa ako národ zomkneme, zvládneme všetko. "Som si istý, že tomu je tak aj dnes. Preto dnes, pri pripomenutí si 100. výročia narodenia Dubčeka, inšpirovaní jeho odvahou sa, prosím, zomknime aj my a vyhrajme zápas proti COVID-19," apeloval na verejnosť.

Na otázky o kontroverznosti osobnosti Dubčeka odpovedal Heger tým, že Dubček otváral dvere demokracii. Myslí si, že si treba pripomínať svetlé udalosti našich dejín a na nich stavať. Pripomenul, že demokracia nie je zadarmo, že ju museli vybojovať naši predkovia a my by sme ju mali zveľaďovať.



Výročie narodenia Dubčeka si už pripomenuli aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s podpredsedom snemovne Jurajom Blanárom (Smer-SD) a ďalšími poslancami. Podobne urobila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Dubček podľa nej patrí k historickým osobnostiam, ktoré prekročili svoju rolu. "Spolupodieľal sa na dosiahnutí cieľov, vďaka ktorým je dnes Slovensko demokratickým štátom a ktoré možno pôvodne aj on sám považoval za nemysliteľné," uviedla na sociálnej sieti.