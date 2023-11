Autobus zrazil ženu kráčajúcu po chodníku, v nemocnici zomrela

aktualizované 29. novembra, 10:57



29.11.2023 (SITA.sk) -Život 59-ročnej ženy si v utorok ráno vyžiadala dopravná nehoda v obci Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou. Vodič autobusu počas jazdy v obci pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť vozidla stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho prešiel do protismeru.V snahe zabrániť zrážke so ženou na chodníku síce strhol riadenie vpravo a narazil do kovového oplotenia potoka, napriek tomu sa však stretu s ňou nevyhol. Informovala o tom v stredu prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Zranená bola okamžite prevezená do nemocnice, kde však neskôr zraneniam podľahla.Pri nehode vznikla majetková škoda na autobuse vo výške dvetisíc eur a na kovovom oplotení dvesto eur. Vodiča autobusu polícia na mieste podrobila dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Prípad šetrí poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou, vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.