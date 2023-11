Korčok chce svoju zahraničnú politiku postaviť na troch princípoch, Slovensko si musí vybrať správnu stranu histórie 

Susedstvo, spojenectvo a partnerstvá

Suverenita

Kardinálna otázka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vzťahy s Maďarskom

Konflikt na Ukrajine

Problémom nie je silný Brusel

29.11.2023 (SITA.sk) - Ak by bol bývalý minister zahraničných vecí a občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok zvolený za hlavu štátu, svoje zahraničnopolitické pôsobenie v úrade chce postaviť na troch princípoch.Ako uviedol v prejave nazvanom „Slovenský záujem" na pôde Adenauer Forum, v ktorom predstavil svoje zahraničnopolitické priority, mali by to byť susedstvo, spojenectvo a partnerstvá. Osobitne by sa pri reprezentácii Slovenska navonok chcel venovať podpore ekonomickej diplomacie, ale aj kultúrnej diplomacii a komunikácii so slovenskou diaspórou vo svete.„Som presvedčený, že práve teraz je ten moment, keď aj prezident Slovenskej republiky má úlohu ukázať, čo je slovenský záujem a na ktorej strane histórie Slovensko musí stáť,” vyjadril sa Korčok v prejave. Jeho druhý prejav, venovaný domácej politike a výkonu funkcie prezidenta, je naplánovaný na 5. decembra.V prejave tiež Korčok konštatoval, že slovenská zahraničná politika a služby zohrali počas posledných troch desaťročí významnú úlohu pri kreovaní a napĺňaní obsahu demokratickej štátnosti.„Kto má pocit, že si v súčasnosti potrebuje zvyšovať vlastné sebavedomie odkazmi na suverenitu, tak má problém so sebou samým. Lebo Slovenská republika tento problém nemá,” poznamenal prezidentský kandidát v prejave.Svet sa ale podľa Korčoka za tých 30 rokov zmenil a vyzerá inak, než sme si ho predstavovali pri zakladaní štátu. Je toho názoru, že slobodný svet postavený na pravidlách a princípoch, ktorý Slovensku ako súčasti Západu priniesol bezpečnosť i prosperitu, je v súčasnosti konfrontovaný asertívnymi mocnosťami, ktoré sa usilujú pretvoriť ho do podoby, ktorú Korčok nepovažuje za priaznivú pre Slovensko.„Kardinálna otázka pre našu krajinu a politiku je teraz to, na ktorej strane histórie, chceme stáť,” zdôraznil. Dodal, že tí, ktorí oživujú ilúziu a populistickú tézu, že najlepšie pre Slovensko by malo byť niekde uprostred, štát prakticky oslabujú.V oblasti susedstva vidí Korčok dve špecifické výzvy. Ide o vzťah s Maďarskom, kde by sme sa podľa prezidentského kandidáta mali rozprávať aj o histórii.„Slovenský záujem by sme nemali vymeniť za ticho a kľud. Uspokojili sme sa s pragmatickou floskulou o dobrých vzťahoch a nerobíme dosť na politickej úrovni, aby sme sa o histórii a jej bolestivých dôsledkoch rozprávali spoločne, so vzájomnou empatiou voči susedovi,” vyjadril sa.Pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, podľa prezidentského kandidáta je jednoznačné, kto porušuje medzinárodné právo a narúša európsku bezpečnostnú architektúru.„Rusko je revizionistická mocnosť a hrozba pre našu bezpečnosť. Zamlčiavať to nie je slovenský záujem. Aj tu ide len a len o jednu vec - či dokážeme stáť na správnej strane histórie,” uviedol Korčok. Apeloval tiež na slovenskú vládu, aby vhodným spôsobom revidovala Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR.V otázke spojenectva kandidát za prezidenta uviedol, že hoci vieme, že svet má štyri svetové strany, treba vedieť, kde je sever. Útočenie na aliančných partnerov či na členstvo v európskej rodine je podľa Korčoka pokrytecké. Dodal, že problémom zahraničnej politiky nie je silný Brusel, ale globálne a geopoliticky bezvýznamný Brusel.Zahraničná politika by podľa neho mala byť zrozumiteľná, nie mätúca, a to ako pre spojencov, tak i pre občanov. Prezidentský kandidát má tiež ambíciu byť aktívnejší v oblasti partnerstiev a pri dialógu s tými, ktorí nie sú súčasťou nášho hodnotového sveta.