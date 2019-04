Autobusovú dopravu by brexit nemal výrazne skomplikovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) – Brexit by nemal výrazne skomplikovať autobusovú dopravu. V prípade odchodu Británie z Európskej únie bez dohody však je potrebné počítať s intenzívnejšími kontrolami na hraniciach, ktoré môžu spôsobiť aj určité zdržanie.priblížila pre TASR hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy Eva Vozárová.Ministerstvo dopravy a výstavby SR tiež pripustilo, že v súvislosti s tvrdým brexitom môžu vzniknúť cestujúcim určité komplikácie so zdržaním na hraniciach spojené so zavedením kontrol.dodal odbor komunikácie rezortu dopravy.