Ukrajinka: V kampani bolo priveľa špiny, ľudia sa navzájom urážajú

Na snímke zľava súčasný prezident Ukrajiny Petro Porošenko a prezidentský kandidát, zabávač a herec Volodymyr Zelenskyj počas duelu na Národnom olympijskom komplexe Olympijskyj v Kyjeve Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 21. apríla (TASR) – Jedni vravia, že úradujúci ukrajinský prezident Petro Porošenko urobil pre Ukrajinu za uplynulých päť rokov veľa dobrého, iní ho zas kritizujú za nesplnené predvolebné sľuby a chcú ho vymeniť za, komika Volodymyra Zelenského. Takéto protichodné názory mali v nedeľu Ukrajinci pristupujúci k volebným urnám v druhom kole prezidentských volieb.Tridsiatnička Kateryna z Kyjeva hlasovala za súčasnú hlavu štátu.vravela znechutene.Dodala, že za Porošenka sa viaceré veci postupne menili k lepšiemu, ale ľudia by chceli všetko hneď a bez vlastnej námahy.dodala.Dôchodkyňa Ľudmyla ocenila, že Porošenko vydobyl pre Ukrajinu v Carihrade tomos – dekrét o autokefálii pre ukrajinskú pravoslávnu cirkev – a zasadil sa o pozdvihnutie statusu ukrajinského jazyka.zdôraznila staršia volička energicky a pochválila Porošenka za to, že zabezpečil bezvízový styk s Európskou úniou a za úsilie dostať Ukrajinu do NATO.Pri Zelenskom sa rozohnila, že počas piatkovej predvolebnej diskusie na štadióne Olimpijskyj hovoril oz Donecka a Luhanska a tým ich podľa nej – a tiež podľa Porošenka – legitimizoval. "Toto by mal Ukrajincom vysvetliť," súhlasila s Porošenkom.dodala.Mladá podnikateľka Oksana to vidí opačne. Kritizuje Porošenka za nesplnené predvolebné sľuby.vyhŕkla Oksana. Od Zelenského si sľubuje aj ukončenie konfliktu na východe Ukrajiny.Administratívna pracovníčka Lena sa síce hlasovať nechystá, ale viac sa jej pozdáva Zelenskyj. Za Porošenka podľa nej rástli ceny oveľa rýchlejšie než príjmy občanov.zdôraznila.povedala skepticky. Vysvetlila, že bezvízový styk viac než Ukrajine pomohol podnikateľom v susedných krajinách. Tí teraz ľahšie obsadzujú pracovné miesta, ktoré domáci ľudia nechceli.dodala.