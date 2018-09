AUTOM PRIAMO DO METRA: Vodič v Paríži si pomýlil vjazd do garáží

Ilustračná snímka. Foto: kcby.com Foto: kcby.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. septembra (TASR) - V centre Paríža došlo v pondelok ku kurióznej nehode, keď si vodič osobného auta zmýlil vchod do stanice metra s podzemnými garážami a uviazol so svojím vozidlom na schodisku. Pri incidente nebol nikto zranený, uviedla rozhlasová stanica Europe 1.K nehode došlo v pondelok podvečer v deviatom parížskom obvode. Vodič počas jazdy zle vyhodnotil dopravnú značku a namiesto vjazdu do podzemných garáží pod Haussmannovým bulvárom nasmeroval svoje auto do vchodu do podzemnej stanice metra Chaussée d'Antin - La Fayette. Vodič - 26-ročný Johan - sa pred novinármi vyjadril, že vchod do metra bol takmer na úrovni ulice.Po incidente bola stanica metra pre verejnosť uzavretá, kým odťahová služba vytiahla auto zo schodov.Auto malo v čase incidentu nízku rýchlosť, takže vodič, keď si uvedomil svoj omyl, stihol zabrzdiť tak, že zadná časť auta bola ešte na chodníku. Auto značky Dacia Duster nebolo poškodené.Privolaná polícia podrobila vodiča testu na prítomnosť alkoholu v krvi. Test mal negatívny výsledok.Zamestnanec blízkej reštaurácie podľa rozhlasovej stanice RFI uviedol, že takémuto omylu nedošlo prvýkrát. Spresnil, že podobnú situáciu na tom istom mieste zažil už pred štyrmi či piatimi rokmi.