Mor ošípaných v Európe sa šíri, v ČR chcú prijať ochranné opatrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Praha 25. septembra (TASR) - Štátna veterinárna správa ČR uvažuje o zavedení povinného testovania dovážaného bravčového mäsa na prítomnosť afrického moru ošípaných. Opatrenie by sa malo vzťahovať najmä na krajiny, ako je Poľsko a Rumunsko, v ktorých je infekcia najviac rozšírená. Vyplýva to z pondelkového (24.9.) rokovania ministra pôdohospodárstva Miroslava Tomana s ústredným riaditeľom veterinárnej správy Zbyňkom Semerádom.Povinné testovanie by sa nevzťahovalo na tepelne spracované výrobky, lebo teplo vírus likviduje.Toman povedal, že ďalším opatrením na zhoršujúcu sa nákazovú situáciu v Európe bude rýchle zvolanie Ústrednej nákazovej komisie jeho ministerstva. Bude sa zaoberať reakciou na masívnejšie zavlečenie afrického moru ošípaných do ČR. Hrozba je podľa neho reálna.V polovici septembra potvrdilo výskyt moru u diviačej zveri Belgicko. Maďarsko minulý týždeň oznámilo, že sa našiel infikovaný diviak asi 20 kilometrov od slovenských hraníc. Situácia je vážna v Poľsku a v Rumunsku. Tam začiatkom tohto mesiaca prekročil počet ohnísk nákazy 800. Mor je od konca augusta aj v Bulharsku.Semerád uviedol, že sa správa zameria na kontroly dovozu živočíšnych potravín určených pre konzumáciu posádok motorových vozidiel. Nedostatočne tepelne upravené bravčové produkty sú najpravdepodobnejšie zdrojom prenosu nákazy na veľké vzdialenosti.Obrane pred nákazou na českom území by v budúcnosti podľa portálu iDNES mohlo pomôcť aj oplotenie diaľnice D1 a D2. Správa o tom diskutuje s Riaditeľstvom ciest a diaľnic.