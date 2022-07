Automatický príspevok pri narodení dieťaťa za apríl a máj dostala väčšina rodičiek, za jún zatiaľ tretina

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Príspevok pri narodení dieťaťa za apríl a máj už dostala väčšina matiek, za jún tieto peniaze štát priebežne vypláca. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) v súvislosti so zavedením automatického vyplácania príspevku pri narodení potomka 90 percent posielajú priamo na účet a zhruba 10 percent poštovou poukážkou.V prípade pôrodov v apríli peniaze dostalo zatiaľ viac ako 88 percent rodičov, za máj 78 percent a za jún približne 35 percent.„Zákonná lehota je 60 dní, takže júnové príspevky sa ešte len začínajú vyplácať priebežne tak, aby lehota bola splnená,“ informoval v pondelok na tlačovej besede Krajniak pri príležitosti elektronizácie prvej životnej situácie pri narodení dieťaťa.„Keď sa takáto nová služba v prospech občana zavádza, nevyhneme sa prípadom, že niektoré informácie ešte musíme dohľadať aj takpovediac ručne. Snažíme sa to robiť, aby to dohľadávali naše kolegyne a kolegovia na úradoch práce,“ uviedol minister. Najčastejším údajom, ktorý musia doplniť, je zistenie aktuálneho čísla bankového účtu pre zaslanie príspevku.