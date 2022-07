Naložili nákupný vozík a odišli bez platenia. Na takýto „nákup“ však teraz poriadne doplatia

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu krádeže čelia dve ženy vo veku 29 a 48 rokov a 31-ročný muž z Košíc. Ešte v sobotu popoludní prišla trojica do jedného z prešovských obchodných domov.Ženy naložili do nákupného vozíka rôzny tovar ako potraviny, nápoje, ovocie, ale aj päť kusov reťazových píl, ventilátor a podlahový čistič. S takto naloženým vozíkom prešli mimo pokladničnú zónu cez vstupné dvere do predajne, ktoré im zvonku prostredníctvom pohybu pred senzorom otvoril obvinený muž. Zastaviť sa ich ale podarilo pracovníčke obchodu.Celková hodnota obsahu nákupného vozíka bola vyčíslená na viac ako 490 eur. Obvinená trojica bola obmedzená na osobnej slobode a umiestnená do cely policajného zaistenia. O prípade informoval hovorca prešovskej krajskej polície Daniel Džobanik.