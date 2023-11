Automaty na syntetické drogy zmizli z obchodných centier, podľa školského referenta je čas na problémy upozorňovať

Protidrogová prevencia

30.11.2023 (SITA.sk) - Mesto Banská Bystrica v uplynulých mesiacoch upozornilo na automaty v obchodných centrách, ktoré mladistvým ponúkajú na predaj tzv. vapové zariadenia obsahujúce syntetické drogy.Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , vďaka výzvam a medializácii tejto témy boli automaty stiahnuté z predajných plôch a nákupných centier v Banskej Bystrici.Na celoslovenskej úrovni momentálne neexistuje žiadna koncepcia, ktorá by konkrétne riešila protidrogovú prevenciu u detí. Preto sa samospráva rozhodla túto tému uchopiť a na banskobystrických základných školách riešiť prevenciu komplexne.„Školský úrad odviedol za posledné mesiace kus dobrej práce. Pred časom sme upozornili na problém automatov a vyzvali sme rodičov k obozretnosti, pretože sa v nich dali legálne zakúpiť syntetické drogy. Dnes disponujeme informáciou, že aj vďaka medializácii tohto problému zmizli automaty z banskobystrických obchodných centier,“ hovorí primátor Ján Nosko, ktorý verí, že tieto látky zaradí Ministerstvo zdravotníctva SR čo najskôr na zoznam zakázaných látok tak, ako avizovalo.Na školách je v súčasnosti problém predovšetkým so šikanou a užívaním drog. Do novovytvoreného katalógu osvety a prevencie preto mesto zapojilo viaceré inštitúcie, ako napríklad Policajný zbor SR , mestskú políciu, okresnú prokuratúru, úrad práce, centrum poradenstva a prevencie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva , organizácie zamerané na ochranu detí a pod.Samospráva v súčasnosti eviduje vysoký záujem zo strany rodičov žiakov i pedagógov základných škôl o organizovanie protidrogových prednášok, ale aj preventívnych prednášok k patologickým javom v športových triedach zameraných napríklad na tímovosť.Školský úrad zároveň plánuje participovať na príprave a realizácii krízovej intervencie v prípade nešťastných udalostí, úmrtí, evakuácie či terorizmu.„Na Slovensku sa v základných školách dejú smutné veci a aj na margo tragickej udalosti v ZŠ v obci Prachovany chceme apelovať na ľudí, ktorí sú ticho. Dnes viac ako inokedy je nevyhnutné, aby sme dokázali upozorniť na problém. Ak vidíme, že šikanujú kamaráta, nemôžeme pred tým zatvárať oči, ale je potrebné komunikovať. Práve komunikácia, ktorá je v súčasnosti základ, zlyháva a chýba nám tiež zdravý záujem. Riešením je, aby sme prestali byť ľahostajní,“ objasňuje referent školskej krízovej intervencie banskobystrického Školského úradu Michael Mikuláš, ktorého môžu kontaktovať rodičia aj učitelia, ktorí by vedeli o nejakom probléme.Prevenciu na základných školách chce samospráva zavŕšiť zážitkovým protidrogovým projektom Revolution Train. Protidrogový vlak by mal navštíviť Banskú Bystricu v priebehu budúceho roka.Žiaci budú môcť v jednotlivých vozňoch zážitkovou formou vidieť to, ako vyzerajú drogy, ako sa vyšetrujú, budú vidieť autohaváriu spôsobenú pod vplyvom alkoholu a pod. Mesto Banská Bystrica chce zároveň v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom smerovať prevenciu aj na stredné školy, v ktorých je rovnako nevyhnutná.