Automobilka Hyundai postaví v Indonézii závod

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 26. novembra (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor oznámila, že podpísala predbežnú dohodu o výstavbe závodu v Indonézii. Bude to prvý závod juhokórejskej firmy v oblasti juhovýchodnej Ázie, kde v súčasnosti dominujú najmä japonské automobilky.Ako uviedla agentúra Reuters, Hyundai spolu so sesterskou automobilkou Kia zápasia v poslednom období s poklesom predaja na kľúčovom čínskom trhu. Väčšie možnosti si preto sľubuje od juhovýchodnej Ázie. To podporuje aj juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý tlačí na zvýšenie aktivít firiem v krajinách južnej Ázie, aby sa tak obmedzila ich závislosť od tradičných obchodných partnerov, ako sú Čína a USA.Do závodu v meste Bekasi východne od Jakarty investuje Hyundai do roku 2030 celkovo 1,55 miliardy USD (1,41 miliardy eur). Ročná výrobná kapacita závodu by mala spočiatku dosiahnuť 150.000 áut, neskôr Hyundai počíta so zvýšením produkcie až na 250.000 áut ročne. Začiatok produkcie odhadujú na koniec roka 2021, pričom vyrábať by sa tam mali malé športovo-úžitkové (SUV) a viacúčelové vozidlá (MPV). Automobilka okrem toho zvažuje výrobu elektrických vozidiel upravených pre potreby trhu juhovýchodnej Ázie.Prostredníctvom výroby priamo v juhovýchodnej Ázii sa juhokórejská firma vyhne aj dovozným clám v štátoch Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Tie sa pohybujú od 5 % do 80 %. Závod bude určený pre indonézsky trh, najväčší automobilový trh v regióne, ale aj ďalšie krajiny v rámci ASEAN.Hyundai očakáva, že v kľúčových krajinách ASEAN ako Indonézia, Thajsko, Malajzia, Vietnam a Singapur dosiahne predaj áut do roku 2026 spolu približne 4,5 milióna. V roku 2017 sa na tomto trhu predalo 3,16 milióna vozidiel.