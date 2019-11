Záujem o kúpu spoločnosti Condor po krachu Thomas Cook je veľký

Na archívnej snímke z 27. mája 2015 lietadlo typu Airbus A321 nemeckej leteckej spoločnosti Condor je pristavené na letisku vo Frankfurte. FOTO TASR/DPA Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 26. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Condor, dcéra skrachovanej britskej cestovnej kancelárie Thomas Cook, pritiahla značný záujem potenciálnych kupcov. Informovala o tom v utorok, dva mesiace po kolapse materskej spoločnosti.Condor, na rozdiel od Thomas Cook, dostal od Nemecka záchranný preklenovací úver vo výške 380 miliónov eur, aby mohol pokračovať v prevádzke a hľadať investora. To si totiž vyžaduje, aby spoločnosť nebola v platobnej neschopnosti. Aerolínie sa zároveň chcú vymaniť zo spojenia so skrachovaným materským koncernom Thomas Cook.Condor zostal ziskový a naznačil, že zmena vlastníctva je pravdepodobná. Dodal, že je otvorený voči záujmu zo strany rivalov aj súkromného kapitálu.„Štruktúrovaný proces predkladania ponúk ukazuje vysoký záujem strategických a finančných investorov o prevzatie spoločnosti Condor,“ uviedli aerolínie vo svojom vyhlásení a dodali, že ich zisk pred úrokmi a zdanením za 12 mesiacov do 30. septembra 2019 vzrástol približne o tretinu na 57 miliónov eur.