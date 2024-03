Automobilové opravovne ministerstva vnútra majú miliónové straty, Šutaj Eštok chce od Mikulca vysvetlenie (foto)

Mala stratu viac ako milión eur

Mikulec má odpovedať na otázky

1.3.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra navýši základné imanie svojich automobilových opravovní o dva milióny eur. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).V opačnom prípade by podľa neho podnik už v marci nemal na výplaty pre svojich 350 zamestnancov. Podľa ministra je dôvodom IT divízia podniku, ktorú v roku 2021 zriadil bývalý minister Roman Mikulec „IT divízia len za minulý rok generovala stratu 1,2 milióna eur,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že divízia napríklad sídlila v prenajatých priestoroch, kde podľa zmluvy platili 170-tisíc eur ročne bez možnosti vypovedania nájmu. Zároveň minister pripomenul, že v pôsobnosti ministerstva vnútra už dlhé roky funguje príspevková organizácia IVeS (organizácia pre informatiku verejnej správy).„V súčasnosti pôsobia na Slovensku tri štátne ustanovizne – IveS, IT divízia Automobilových opravovní MV SR a. s. a projekt Slovensko IT pod ministerstvom informatizácie ," uviedol Šutaj Eštok.Podľa vlastných slov bude rokovať s ministrom informatizácie Richardom Rašim o svojej predstave jednej štátnej akciovej spoločnosti, ktorá by mohla mať viacero akcionárov, avšak pracovala by efektívne a mala zmysluplné zákazky.Pokiaľ ide o situáciu v opravovniach, podľa ministra by mal exminister vnútra Mikulec odpovedať na viaceré otázky. „Vyciciavanie výnosov automobilových opravovaní nezmyselne zriadenou IT divíziou mohlo byť premysleným plánom, ako opravovne dostať ekonomicky na kolená a potom ich skrátka sprivatizovať,“ skonštatoval Šutaj Eštok.V tejto súvislosti zároveň nevylúčil ani trestnoprávnu zodpovednosť, pričom doplnil, že postupy bývalých manažérov opravovní preverí Najvyšší kontrolný úrad