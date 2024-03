Kanada uvažuje o nasadení nebojových jednotiek na Ukrajine, plánuje cvičiť vojakov

1.3.2024 (SITA.sk) - Kanadskí inštruktori sa za určitých podmienok môžu vrátiť na Ukrajinu, aby tam cvičili ukrajinských vojakov. Minister národnej obrany Kanady Bill Blair pripustil túto možnosť v rozhovore pre denník Toronto Star.Už skôr však vylúčil možnosť nasadenia kanadských bojových jednotiek na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Podľa bezpečnostnej dohody, ktorú Kanada a Ukrajina podpísali cez víkend, sa Kanada môže vrátiť k výcviku ukrajinských vojakov na Ukrajine, „keď to podmienky dovolia“.„Musí sa to robiť pomerne opatrným a obmedzeným spôsobom,“ konštatoval Blair. „Nechcem nasadiť príslušníkov kanadských ozbrojených síl niekde blízko bojiska, čo by mohlo vyvolať dojem, že preberáme akúkoľvek zložku bojovej úlohy,“ dodal.