Automobilovému priemyslu hrozí zastavenie, nemeckí výrobcovia závisia na dodávkach zo Slovenska i Čiech

Testovanie vodičov je nerealizovateľné

Závislý od dodávok

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Obnovené hraničné kontroly a povinnosť preukázať sa pri vstupe negatívnym testom na koronavírus znamenajú vážnu hrozbu narušenia dodávateľských reťazcov v nemeckom automobilovom priemysle. Upozornilo na to v nedeľu Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA). Podľa neho hrozí, že výroba áut sa z veľkej časti zastaví už v pondelok.Po rozšírení nových mutácií koronavírusu Nemecko sprísnilo pravidlá vstupu z členských štátov EÚ a čiastočne obnovilo hraničné kontroly. S účinnosťou od nedele môžu do Nemecka pricestovať z Českej republiky a Tirolska iba nemeckí štátni príslušníci, cudzinci s povolením na pobyt, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve a zdravotnícky personál. Medzi osobitne rizikové krajiny vláda v Berlíne zaradila aj Slovensko.Pre vstup do Nemecka platí zopár výnimiek, ktoré sa vzťahujú napríklad na vodičov a personál v nákladnej doprave. Aj tí sa však musia preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 48 hodín.VDA má podľa svojho hovorcu pochopenie pre opatrenia. Novú testovaciu povinnosť pre vodičov však považuje v takom krátkom čase za nerealizovateľnú.Nemecký automobilový priemysel je závislý na dodávkach, ktoré prichádzajú z Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a severného Talianska v procese Just-In-Time. To umožňuje podnikom vyrábať v určenom čase a objeme podľa požiadaviek zákazníka.„Keď komponent nepríde, výrobné linky stoja,“ upozorňuje VDA. Vzhľadom na to, že opatrenia oznámili narýchlo, nebolo podľa združenia možné vytvoriť si zásoby dopredu.