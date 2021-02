Obchodné reťazce zaviedli nulovú daň na respirátory FFP2, niektoré sa rozhodli pre predaj bez zisku

Obmedzili maximálne množstvo

Kaufland ich predáva bez zisku

Pridáva sa i Billa

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Obchodné reťazce Lidl Kaufland , ktoré ponúkajú vo svojich predajniach respirátory FFP2 , už zaviedli 0 % DPH na tento typ produktu. Zároveň sa ich rozhodli predávať bez zisku. V najbližších hodinách sa začnú respirátory FFP2 predávať aj v reťazci Billa , pričom aj táto spoločnosť plánuje nastaviť atraktívnu cenovú ponuku pre svojich zákazníkov. Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia jednotlivých obchodných reťazcov.Diskont Lidl garantuje maximálnu cenu za jeden kus respirátora 0,49 eura a táto cena bude platná minimálne do konca apríla. „Dlhodobo a intenzívne komunikujeme s dodávateľmi v snahe dosiahnuť čo najlepšiu cenu a zároveň čo najväčšie množstvá, nakoľko FFP2 respirátory sú súčasťou našej stálej ponuky," ozrejmil hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák.Aby sa k týmto ochranným pomôckam mohlo dostať čo najviac zákazníkov, Lidl obmedzil maximálne množstvo na jeden nákup na 10 kusov. „Je však možné očakávať, že záujem zákazníkov bude mimoriadne veľký, preto nedokážeme zaručiť, že respirátory budú v našich predajniach neustále dostupné. Robíme však všetko pre to, aby sme ich dokázali dopĺňať pravidelne a v dostatočných množstvách," dodal Bezák.Aj spoločnosť Kaufland chce, aby boli ochranné pomôcky prístupné pre každého. Preto s okamžitou platnosťou preniesla 0 % DPH do predajnej ceny respirátorov a rozhodla sa ich predávať bez zisku. Zákazníci si ich môžu aktuálne kúpiť od 0,26 eura za kus v závislosti od jednotlivých druhov. „Neustále sme v kontakte s našimi dodávateľmi, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo a najlepšiu cenu pre zákazníkov," povedala hovorkyňa Kauflandu Lucia Vargová.Respirátory FFP2 bude mať v ponuke v najbližších hodinách aj ďalší z obchodných reťazcov Billa. Tiež ich bude predávať s 0 % DPH minimálne do konca apríla tohto roka. Pre zákazníkov pripravuje diskont atraktívnu cenovú ponuku, ktorú bude komunikovať, akonáhle ich začne predávať.„V súčasnosti neuvažujeme nad obmedzením predaja respirátorov na jedného zákazníka. S naším dodávateľom máme naplánované pravidelné zásobovanie podľa dopytu zákazníkov. Ak by aj nastali výpadky na jednotlivých predajniach, budú krátkodobé a budeme sa snažiť čo najskôr zabezpečiť dodávku ďalšieho tovaru," ozrejmila hovorkyňa spoločnosti Billa Kvetoslava Kirchnerová Ďalší z obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku Terno real estate aktuálne nepredáva v žiadnej zo svojich predajni Terno a KRAJ respirátory typu FFP2. Agentúra SITA oslovila k danej téme aj spoločnosti Tesco a Metro, ktoré nereagovali.