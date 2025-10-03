|
Piatok 3.10.2025
Denník - Správy
Automobilový sektor čakajú zásadné zmeny, mnohí výrobcovia na ne však nie sú pripravení
Tagy: Automobilový trh PR Prieskum
Ukazuje to 25. ročník prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey. Vzostup elektromobilov a softvérovo definovaných vozidiel v poslednej ...
Vzostup elektromobilov a softvérovo definovaných vozidiel v poslednej dekáde kompletne prepísal pravidlá automobilovej výroby. Dizajn vozidiel sa zmenil, inovácie nabrali rýchlejší spád a hranice medzi hardvérom a softvérom sa postupne stierajú. Ako ukázali výsledky prieskumu KPMG Global Automobile Executive Survey, až šesť zo siedmich výrobcov aktuálne investuje do umelej inteligencie a viac ako tretina lídrov predpokladá úplnú transformáciu ich biznis modelu v priebehu troch rokov.
Hlavné zistenia prieskumu:
- Až 86 % výrobcov automobilov intenzívne investuje do umelej inteligencie a nových technológií. Na technologické zmeny (AI, digitálna transformácia, kybernetická bezpečnosť) je však pripravená len pätina spoločností.
- 68 % spoločností aktívne prehodnocuje svoje dodávateľské reťazce s dôrazom na regióny vrátane presúvania výroby k miestam kompletizácie áut.
- 36 % lídrov v automobilovom priemysle predpokladá, že v priebehu troch rokov dôjde k úplnej transformácii ich biznis modelu, produktov alebo prevádzky.
- Riadiaci zamestnanci v automobilových spoločnostiach považujú spokojnosť zákazníka za 5 násobne dôležitejšiu než ostatní respondenti zapojení do prieskumu.
Manažéri v automobilovom priemysle si čoraz častejšie uvedomujú, že transformácia sektora je nevyhnutná. Ako však ukázali výsledky 25. ročníka prieskumu Global Automobile Executive Survey spoločnosti KPMG, názory respondentov sú rozporuplné. Zatiaľ čo 69 % očakáva opätovné posilnenie tradičných výrobcov, takmer rovnaký podiel (68 %) by neprekvapilo, keby sa dominantnými hráčmi stali úplne noví výrobcovia. Tento paradox naznačuje hlbokú neistotu v sektore, ktorá vyplýva z výraznej elektrifikácie, digitalizácie a automatizácie, meniacej podstatu vozidiel – čo sú, ako sa vyrábajú a ako ich používame.
Do tejto neistoty zároveň vstupujú rozdielne regulácie, geopolitická nestabilita a nadmerné výrobné kapacity, ktoré nútia firmy prehodnocovať dodávky, výrobu a obchodné stratégie. V odpovediach respondentov z pohľadu najaktuálnejších hrozieb dominovali dôraz na udržateľnosť, transformácia dodávateľských reťazcov a technologické zmeny. Až 50 % manažérov tvrdí, že sú veľmi dobre pripravení na udržateľnosť, dekarbonizáciu a s tým súvisiacu transformáciu dodávateľských reťazcov, avšak len pätina sa cíti veľmi pripravených na technologické zmeny (AI, digitálna transformácia či kybernetická bezpečnosť). Aj z tohto dôvodu až 86 % výrobcov intenzívne investuje do AI a nových technológií, často im ale chýbajú riadiace štruktúry, schopnosť integrácie a vnútorná kultúra potrebná na úspešné zvládnutie týchto zmien.
Spokojnosť zákazníkov má výrazný vplyv na udržanie dlhodobej ziskovosti firiem. V rámci odpovedí jej vedúci zamestnanci pripisovali až 5-násobne väčšiu dôležitosť ako ostatní účastníci prieskumu. Z pohľadu celkových výsledkov ju však za kľúčovú považuje iba 16 % zapojených spoločností. Miesto nej uprednostňujú prevádzkovú efektívnosť a krátkodobé úspory nákladov. Očakávania zákazníkov navyše zvyšujú aj konkurenčný boj, ktorý sa nástupom čínskych výrobcov zrýchlil, tlak na rýchlosť, personalizáciu či inovácie naprieč celým hodnotovým reťazcom. Čínski výrobcovia dokázali stiahnuť vývoj nových modelov na menej ako 25 mesiacov, čo sa môže stať novým benchmarkom v priemysle.
Nová éra produktivity si vyžaduje strategické inovácie
V časoch výrazných zmien sa výrobcovia automobilov často spoliehajú na známe taktiky: znižovanie nákladov, zmrazovanie výdavkov či prehodnocovanie cenových stratégií. Dnes je v centre týchto stratégií efektivita riadená umelou inteligenciou. Takmer polovica manažérov uvádza, že využívanie pokročilých technológií na optimalizáciu a automatizáciu procesov patrí medzi ich tri najvyššie priority pri znižovaní nákladov a zvyšovaní produktivity. Skutočná príležitosť však spočíva v strategických inováciách, čo potvrdzujú spoločnosti zapojené do prieskumu. V súčasnosti je najväčším benefitom inteligentných technológií najmä rast produktivity pracovnej sily, no výrobcovia očakávajú, že v horizonte troch rokov sa tento prínos presunie smerom k vývoju nových produktov. "Najúspešnejšie firmy dnes využívajú umelú inteligenciu a nové technológie nielen na znižovanie nákladov, ale aj na zrýchlenie inovácií a uvádzania produktov na trh – a práve tak premieňajú prevádzkovú efektívnosť na konkurenčnú výhodu," vysvetľuje Peter Nemečkay, výkonný riaditeľ na oddelení auditu a sektorový líder pre automobilový priemysel v KPMG na Slovensku.
Globálne odvetvie sa stáva lokálnym
Mnohé automobilové spoločnosti v súčasnosti ešte viac prehlbujú svoje lokálne stratégie, ktorými znižujú riziko ciel, skracujú prepravné trasy, zlepšujú dodržiavanie regulácií a umožňujú rýchlejšie reakcie. Podľa prieskumu KPMG až 68 % firiem (vrátane 81 % tých najúspešnejších) aktívne prehodnocuje svoje dodávateľské reťazce a ďalšia štvrtina to plánuje urobiť v blízkej budúcnosti. Lokalizácia prevádzok je odpoveďou na riziká obchodných vojen, avšak nie je jednoduchá. Často si vyžaduje zásadnú reštrukturalizáciu dodávateľskej základne, nové partnerstvá či akvizície, zvyšovanie regionálnych kapacít a dôkladné plánovanie kapitálu. "S ohľadom na skutočnosť, že na Slovensku a v blízkom regióne pôsobí významný počet výrobcov áut, by sa trend lokalizácie mohol zdať byť dobrou príležitosťou pre vznik nových projektov alebo príchod investícií na Slovensku. Tieto nové projekty by však mali prinášať technologické inovácie a vysokú pridanú hodnotu pre výrobcov," uzatvára Peter Nemečkay.
O prieskume
Prieskum KPMG Global Automotive Executive Survey (GAES) každoročne mapuje strategické zmeny v automobilovom priemysle. V roku 2025 sa zameral na to, ako lídri odvetvia reagujú na narušenia trhu a čo odlišuje najúspešnejšie organizácie. Zber dát prebiehal online v apríli a máji 2025 a vychádza z odpovedí 775 seniorných manažérov v automobilovom priemysle, 7 rozhovorov s globálnymi lídrami odvetvia a ďalšieho doplňujúceho výskumu.
Viac sa dozviete v plnej verzii štúdie.
