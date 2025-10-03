Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. októbra 2025

Mikloško neočakáva svoje vylúčenie z KDH, rozhodnutie Matoviča prirovnal k previerkam po vstupe sovietskych vojsk


Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) František Mikloško neočakáva na nadchádzajúcom víkendovom ...



3.10.2025 (SITA.sk) - Poslanec Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) František Mikloško neočakáva na nadchádzajúcom víkendovom zasadnutí Rady KDH svoje vylúčenie z hnutia za to, že nehlasoval za novelu Ústavy SR.


Jedným dychom však dodáva, že predpokladá, že v hnutí by sa s ním radi nejako úctivo rozlúčili, tak, aby im to neuškodilo na preferenciách. Povedal to v rozhovore pre PubliQ s Mirom Frintom. Pripomenul, že kresťanským demokratom priniesol vo voľbách 32-tisíc krúžkov.

Nedobrá atmosféra


"V tom sa im hodím, ale podľa mňa otázka je len v tom, že ako chcú so mnou tú spoluprácu ukončiť tak, aby im to neublížilo," myslí si Mikloško. Podľa neho už vylučovanie zo strany Igora Matoviča vyvolalo nedobrú atmosféru.

"Myslím si, že táto scéna, ktorú vyvolal Igor Matovič, vyvolala pachuť a že KDH nebude chcieť v tom pokračovať. Ale viem si predstaviť, že nejaký odkaz dostanem," povedal na margo zasadnutia najvyšších orgánov KDH. Už v piatok večer v Poprade zasadne predsedníctvo strany. Mikloško si podľa svojich slov nie je istý, že ešte niekoho v KDH zaujíma.

Matovič jedného poslanca, ktorý hlasoval za novelu ústavy, surovým spôsobom vyhodil, zatiaľ čo druhého zobral na milosť, pokračoval. "Mne to pripadalo ako tie previerky po vstupe sovietskych vojsk - keď ste povedali na seba kritiku, tak ste sa mohli nejak vrátiť, a keď nie, tak ste išli robiť robotníka alebo niekde skladníka a podobne," poukázal.

Podľa neho je možné, že keby sa dala zelená karta pri hlasovaní o zmenách ústavy aj poslancom v klube KDH, tak by novela možno ani v radoch hnutia neprešla. Z klubu KDH nezahlasoval za novelu len František Mikloško a František Majerský. Obaja dali svoj postoj dopredu na vedomie.

Falošná hra


Poslanec je presvedčený, že premiér Robert Fico (Smer-SD) s novelou ústavy inštinktívne ako dravec vycítil, že toto je chvíľa, na ktorej môže politicky profitovať.

"Hodil tému, s ktorou nemal celý život nič spoločné. Ja poznám jeho hlasovania, a Smer vo všetkých takýchto morálnych, etických otázkach ani raz nehlasoval za niečo také," upozornil Mikloško, podľa ktorého to bola falošná hra s cieľom mocensky uchopiť situáciu, pretože Robert Fico už vyčerpal svoj rezervoár voličov a nemá už veľmi kde zobrať ďalších.

"Preto rozmýšľa, a zrejme bude aj realizovať nejaké zmeny volebného systému, aby ľudia boli nútení ísť na jeho kandidátku a aby tie menšie strany vypadli. Proste hrá o to, aby ešte jedno volebné obdobie bol pri moci. Treba si ale uvedomiť, že ak bude ešte jedno volebné obdobie pri moci, tak obsadí úplne ústavný súd a bude mať všetku moc v rukách v štáte," zdôraznil.

Najhoršie obdobie v politickom živote


Na margo vyjadrení predstaviteľov cirkvi k novele ústavy povedal, že KDH by sa malo rozhodnúť, či chce byť nejakou cirkevnou stranu, kde rozhodujúci hlas budú mať biskupi a niektorí kňazi, alebo či zoberie zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Biskupi podľa neho môžu a aj musia zaujať stanovisko, pokiaľ ide o vážne veci.

"Ale hovoriť, ako mal kto hlasovať, prípadne ďakovať... Oni vôbec nepostrehli ten kontext celého, že do ústavného zákona sa dostali aj veci, ktoré sú obrovským problémom a ktoré oni podporili. To nikoho nebude ospravedlňovať, že ja som podporoval toto. Tam bol prijatý celok," podčiarkol Mikloško.

Dodal tiež, že v súčasnosti zažíva najhoršie obdobie vo svojom politickom živote. Robert Fico podľa neho robí bezvýchodiskovú politiku a nikto v zahraničí si nás neváži. Zároveň tu však chýba alternatíva, pretože opozícia je rozbitá.


Zdroj: SITA.sk - Mikloško neočakáva svoje vylúčenie z KDH, rozhodnutie Matoviča prirovnal k previerkam po vstupe sovietskych vojsk © SITA Všetky práva vyhradené.

novela Ústavy SR Vylúčenie
