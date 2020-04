Automobilový trh smeruje k výraznému prepadu, koronavírus spôsobil problémy aj elektronike

Vysoká závislosť na Číne

Zmrazenie objednávok elektronických komponentov

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Medzi sektory najviac zasiahnuté pandémiou koronavírusu Covid-19 patria podľa analýzy Euler Hermes doprava, dodávky pre automobilový priemysel a elektronika. Najhoršie je na tom doprava, vzhľadom na vysokú závislosť od Číny a úzku spojitosť s cestovným ruchom a medzinárodným obchodom.Od počiatočného šoku v Číne bojovali podľa analýzy všetky pododvetvia dopravy (letecká, námorná, cestná a železničná) s upadajúcim dopytom."Ukazovateľ RPK (Revenue Passenger Kilometers) klesol u najväčších leteckých dopravcov od minulého decembra o 40 % a letecké spoločnosti teraz očakávajú, že sa ich príjmy do konca roku 2020 znížia o najmenej 100 miliárd dolárov, čo ale nebude kompenzované klesajúcimi nákladmi na palivo," konštatuje Euler Hermes.V prípade automobilového priemyslu existuje podľa analýzy vysoká závislosť celého sveta na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a zároveň aj najväčším výrobcom komponentov pre tento segment.V oboch týchto ukazovateľoch predstavuje zhruba 30 % celosvetového objemu. Šírenie pandémie je veľkou hrozbou aj v Európe a USA, keďže predstavujú druhý a tretí najväčší automobilový trh.„Šok na strane dopytu prekročí pôvodné makroekonomické predpovede, pretože nákup automobilov má dlhodobý charakter, ktorý spotrebitelia teraz odkladajú a namiesto toho sa zameriavajú len na „potrebné“ tovary,“ vysvetľuje riaditeľ Euler Hermes na Slovensku Peter Mucina.Globálny automobilový trh je pritom podľa odhadov spoločnosti na ceste k výraznému prepadu (-10% až -15% v roku 2020), pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy hovorí o prepade dokonca až o 25 %.Tretím celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutým sektorom je podľa analýzy elektronika. Zatvorenie čínskych montážnych závodov spôsobilo zmrazenie objednávok pre producentov polovodičov a iných elektronických komponentov potrebných v moderných zariadeniach spotrebnej elektroniky. Najhoršie sú na tom krajiny ako Južná Kórea, Taiwan a Japonsko, ako aj samotní čínski výrobcovia."Elektronika taktiež silno reaguje na obdobia hospodárskych recesií. V prípade pokračujúcej pandémie by boli európski a americkí výrobcovia ťažko zasiahnutí poklesom miestnej priemyselnej výroby, zatiaľ čo ázijskí výrobcovia, už zasiahnutí šokom v dôsledku opatrení v Číne, by čelili klesajúcemu dopytu," predpovedá Euler Hermes.Euler Hermes je lídrom v poistení obchodných pohľadávok a špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok.S viac ako storočnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok. Sídli v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách a zamestnáva vyše 6 050 pracovníkov. Euler Hermes je členom skupiny Allianz