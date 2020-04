Odpočet spotreby elektriny sa dá aj cez mobilnú aplikáciu, energetici oslovujú len vybraných odberateľov

Bezplatná aplikácia

Oslovili konkrétnych odberateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Samoodpočet spotreby elektriny by si mali v súčasnosti urobiť zákazníci, u ktorých nastal čas pre ročný odpočet v apríli, u ktorých nestihli elektrikári urobiť začiatkom apríla fyzický odpočet. Východoslovenská distribučná (VSD) chce však osloviť aj vybraných odberateľov, aby vykonali samoodpočet najmä z dôvodu minimalizácie osobných kontaktov pre prebiehajúcu pandémiu koronavírusu vo svete.„Chceme minimalizovať riziko nakazenia a šírenia nového koronavírusu, no potrebujeme k tomu už spoluprácu zákazníkov. Viac ako kedykoľvek predtým chceme požiadať, aby využívali všetky online nástroje, ktoré sú k dispozícii. Pôvodne sme ich vytvorili pre väčší zákaznícky komfort, dnes však naberajú aj na inom dôležitom význame. A síce pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred šírením nákazy,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.Ročný odpočet elektriny môžu odberatelia urobiť s bezplatnou aplikáciou. Zákazníkom stačí cez mobil stiahnuť si voľne dostupnú aplikáciu VSD-Samoodpočet. Odpísať výrobné číslo elektromera, ktoré je uvedené pod čiarovým kódom, zadať stavy elektromera a už ho len odfotiť.„To je celé. V priemere to zaberie asi minútu, možno dve. Efekt je však obrovský. Zákazník má zabezpečený ročný odpočet, a teda bude mať korektné ročné vyúčtovanie spotreby elektriny a aktívne prispel k obmedzeniu kontaktov, ktoré je v dnešnej dobe tak vítané,“ konštatovala Forbergerová.Východoslovenskí energetici najprv so samoodpočtom oslovili mailom zákazníkov, u ktorých v apríli 2020 prichádza termín ročného vyúčtovania a zároveň nemajú inteligentný elektromer.„Nechceme teda, aby si odberatelia sami vyratúvali, kedy príde “ich čas“, ale mailom vyzývame adresne tých odberateľov, ktorých sa to aktuálne týka, aby využili túto možnosť samoodpočtu,“ uzavrela Forbergerová.