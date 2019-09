Automotive firmy majú medzery v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenské automotive spoločnosti majú medzery v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Jeden hekerský útok ich pritom môže stáť aj miliardu USD (914.494.741 eur). Odhaduje sa, že v najbližších piatich rokoch prídu svetové automobilky v dôsledku útokov o viac ako 20 miliárd USD.V roku 2018 sa prvýkrát otočil trend úspešnosti útokov na systémy v automobiloch v prospech takzvaných Black Hat, teda zločineckých hekerov.vysvetľuje Igor Straka, zodpovedný za cyber security v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.Black Hats spravili vlani až 30 úspešných útokov na vozidlá. Podľa Straku mimo finančných rizík je nevyhnutné si uvedomiť, že kybernetický útok môže ohroziť život vodiča, cestujúcich, ale aj chodcov a iných vodičov a posádky na ceste. Táto hrozba sa týka všetkých automobiliek.V dnešných autách je viac ako sto počítačových systémov. A každý systém má v sebe aplikácie s tisíckami až miliónmi programových riadkov. Každá aplikácia môže mať zraniteľnosti a pri pripojení na internet je to výzva pre hekerov. Hekerom stačí dostať sa do jedného systému a cez neho na interné prepojenia ostatných systémov.Až 28 % útokov je pritom zameraných na prevzatie kontroly nad vozidlom. Ukradnúť auto je cieľom 22 % útokov. Ďalšie záujmy sú zneužitie údajov, sledovanie vozidla i krádež cenností.Podľa experta majú aj slovenské automotive spoločnosti rezervy v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej odolnosti. Doteraz sa chránili len pasívnymi obrannými technickými opatreniami, ktoré mali byť zárukou bezpečnosti.zdôrazňuje Straka.Napríklad nemecký automobilový priemysel už dva roky požaduje takzvanú certifikáciu TISAX. Musia ju mať všetci výrobcovia, dodávatelia a obchodní partneri. Čoraz častejšie sa to vyskytuje ako požiadavka aj v prípade slovenských automotive spoločností.TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security) je definovaný v automobilovom priemysle ako štandard pre informačnú bezpečnosť. Ide o skúmanie súladu s TISAX, ktorý vykonávajú akreditovaní poskytovatelia certifikačných služieb, ako napríklad TÜV SÜD Slovakia.Ide však aj o ochranu klientskych údajov z pohľadu vnútorného alebo vonkajšieho útočníka. Kľúčová je tiež oblasť vývoja prototypov, dostupnosti výroby vzhľadom ku logistickým systémom, ako aj k bezpečnosti samotných vozidiel. Neoddeliteľná súčasť je ochrana osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR.(1 EUR = 1,0935 USD)