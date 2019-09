Irak a Sýria po siedmich rokoch otvorili kľúčový hraničný priechod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 30. septembra (TASR) - Irak a Sýria v pondelok otvorili kľúčový hraničný priechod medzi oboma krajinami, ktorý v auguste 2012 počas občianskej vojny v Sýrii uzavreli. Informovala o tom agentúra AP.Otvorenie priechodu medzi irackým mestom Káim a Búkamálom v Sýrii má podľa očakávaní posilniť obchodnú výmenu medzi týmito dvoma štátmi. Takisto to zvýši vplyv Iránu v tejto oblasti. Iránski militanti v Iraku budú mať podľa AP v období rastúceho napätia medzi Iránom a USA jednoduchší prístup do východnej časti Sýrie.Znovuotvorenie priechodu v období posledných týždňov niekoľkokrát posunuli.Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) mala mestá Káim a Búkamál pod kontrolou do roku 2017, keď ich oslobodili iracké a sýrske jednotky.Džihádisti z IS počas bleskovej ofenzívy v roku 2014 obsadili zhruba tretinu irackého územia. Poraziť sa ich podarilo až po vyše troch rokoch ťažkých bojov, v ktorých irackú armádu a milície podporovala medzinárodná koalícia pod vedením Spojených štátov. USA v marci 2019 oznámili, že Islamský štát je v Sýrii porazený.