Bratislava 2. septembra (OTS) - Prvý ročník dvojdňovej medzinárodnej konferencie Autonomous Vehicles Summit , je zameraný na autonómne vozidlá a podmienky ich adopcie do prostredia miest a regiónov krajiny.Obdobie nástupu autonómnych vozidiel sa blíži a bude v nasledujúcich rokoch realitou aj na Slovensku. Vývoj v oblasti autonómnych vozidiel (AVs) ide vo všetkých smeroch vo svete dramaticky dopredu, a o. i. terajšie najmodernejšie autá budú o niekoľko rokov v múzeách. Progress vo vývoji AVs, v ich výrobe a v ich postupnej adopcii do prostredia krajín ovplyvní nielen mobilitu ako takú, ale život celej spoločnosti. Súčasný trend vo vývoji AVs ponúka príležitosti pre IT inovácie v širokom spektre problematiky, vrátane v kontexte potreby pripravenosti infraštruktúry a zmien infraštruktúry pre adopciu autonómnych vozidiel v mestách, na diaľniciach, resp. v prostredí regiónov.Okrem iného, jeden zo speakrov summitu Autonomous Vehicles Summit, - Harald Martin Myhre / Ruter z Nórska, sa bude svojou aktívnou účasťou deliť na podujatí o poznatky z prevádzkovania AV ako súčasti siete verejnej dopravy v Oslo a vysvetlí, ako kľúčová je u nich cross-organizational štruktúra pri realizácii projektu adopcie autonómnych áut, autobusov a električiek. Výhody vyplývajúce z adopcie AVs, bude mať krajina na adopciu pripravená. Súdiac podľa reakcií na naše ponuky na spoluprácu s MINDOP a ďalšími, sa Slovenska problematika príležitostí pre inovácie a AVs akoby netýka, a to aj napriek tomu, že Slovensko je vo výrobe “klasických” áut gigantom, pričom v oblasti problematiky AVs výrazne za svetom zaostáva.Video pozvánka na Autonomous Vehicles Summit (slovenský prednášateľ)Video pozvánka na Autonomous Vehicles Summit (prednášateľ UK -IBM)V rámci summitu budeNa Autonomous Vehicles Summit sa s prednáškami s najnovšími poznatkami R&D, AI a V2X – V2V – V2I - V2P , V2N C-V2X, atď. v oblasti AVs, resp. otázok pri adopcii autonómnych vozidiel, legislatívy AVs, testovania AVs, aplikácií AVs, dopadov adopcie AVs a ďalších tém spojených s AVs predstaví viac ako > 35 aktívnych špičkových speakrov z tuzemska a zo zahraničia.V súvislosti s Autonomous Vehicles Summit sme pripravili a založili Regional AVs development platform, regionálnu platformu podpory AVs (RAVsDP) v Bratislave, 30. augusta, 2019. Pozývame aj účastníkov Autonomous Vehicles Summit, relevantné firmy a jednotlivcov sa pripojiť k RAVsDP. Kontaktujte nás! Pre summit je zabezpečený simultánny preklad slovenčina-angličtina-slovenčina nielen pre prednášky, ale tiež pre interaktívne online panelové diskusie, do ktorých sa môže zapojiť každý účastník.Kontakt: +421 903 447 629