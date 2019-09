Remišová: Rezort školstva by mal prideliť financie na asistentov

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR by mohlo mať povinnosť prideliť finančné prostriedky pre asistentov učiteľa na základe žiadosti zriaďovateľa školy. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá do NR SR predložila novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.Novelou zákona chce poslankyňa upraviť nárokovateľnosť na asistenta učiteľa. Právomoc ministerstva školstva rozhodnúť o pridelení, respektíve nepridelení finančných prostriedkov pre inštitút asistenta učiteľa spôsobuje podľa Remišovej neistotu nielen pre riaditeľov základných a stredných škôl, ale najmä pre rodičov dotknutého dieťaťa.povedala na pondelkovej tlačovej konferencii predstaviteľka strany Za ľudí Jana Žitňanská.Podľa Žitňanskej chcú tiež novelou zákona odstrániť porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré je zakotvené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Práva sa podľa nej porušujú napríklad tým, ak musí rodič zabezpečiť svojmu dieťaťu asistenta, alebo ak dieťa dostane nútený odklad, pretože pre nedostatok asistentov nemôže nastúpiť do školy.