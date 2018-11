Autor dokumentu o slovenských brancoch verí, že film vyvolá diskusiu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 23. novembra (TASR) - Kontroverzná domobrana Slovenskí Branci verbuje mladých ľudí z celého Slovenska. Český novinár a filmár Jan Gebert ich s kamerou pozoroval tri roky. Vznikla tak dokumentárna snímka Až přijde válka otvárajúca otázku Je to len nevinná hra na vojakov alebo hra na diktatúru?Peter Švrček má 18 rokov, býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijako neodlišuje od svojich vrstovníkov. Cíti sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym vojenským výcvikomuprostred slovenských lesov prešlo viac ako dvesto mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch a s maketami samopalov sa podrobujú Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy - už ako politik.hovorí o hlavnom protagonistovi režisér filmu Jan Gebert.Pre pár rokmi narazil na text o polovojenských organizáciách vo východnej Európe, kde sa spomínala aj skupina Slovenských Brancov. Pokus o nadviazanie komunikácie bol bezproblémový, sami sú totiž presvedčení, že zákon neporušujú.približuje genézu skupiny režisér Gebert a ďalej vysvetľuje:Gebert v dokumente do deja nezasahuje, len pozoruje. Vo filme nie je ani komentár.ozrejmil režisér, ktorý verí, že jeho film rozpúta diskusiu o tejto kontroverznej skupine.Film Až přijde válka otváral tento rok sekciu Panorama na festivale Berlinale, zíkal ocenenie ako najlepší dokument festivalu Let's CEE a festivalu Jeden svet v Bratislave. Na festivale Astra Film bol vyhlásený za najlepší dokumentárny film v sekcii Stredná a východná Európa.doplnila informácie Martina Paštéková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá dokument uviedla do kinodistribúcie 22. novembra.