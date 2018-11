Monako testuje umelé útesy, chce zachrániť koralové ekosystémy oceánov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - AP Foto: TASR - AP

Bratislava/Monte Carlo 23. novembra (TASR) - Monako patrí k najmenším štátom na svete, no v oblasti ochrany životného prostredia patrí k svetovej špičke. Jeho aktivity sú viditeľné najmä vďaka kniežaťu Albertovi II. Prostredníctvom svojej nadácie láka na spoluprácu vedcov z celého sveta. Monako sa tak stalo laboratóriom, kde sa napríklad testujú umelé útesy na záchranu umierajúceho koralového ekosystému vo svetových moriach. V rozhovore pre TASR to uviedol Phillippe Mondielli, vedecký riaditeľ Nadácie monackého kniežaťa Alberta II.zdôraznil Mondielli.Už niekoľko mesiacov v Monaku testujú umelé útesy, vytvorené na 3D tlačiarni, ktoré by mohli byť náhradou za odumierajúce koralové ekosystémy vo svetových moriach pre ich zvyšujúcu sa kyslosť a teplotu.vysvetlil Mondielli s tým, že experiment sa nateraz vyvíja úspešne.doplnil Mondielli.Počas posledného valného zhromaždenia OSN sa jej generálny tajomník Antonio Guterres vyjadril, že svetu hrozí nezadržateľná klimatická zmena. Podľa Mondielliho vedecké zistenia potvrdzujú tento názor a ľudstvo by sa malo odhodlať k ráznym činom. „dodal Mondielli.