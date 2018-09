Autorom videa zosmiešňujúceho Madura hrozí 20 rokov väzenia

Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 17. septembra (TASR) - Dvoch venezuelských hasičov, autorov videa zobrazujúceho prezidenta Nicolása Madura ako osla, vzali v nedeľu do väzby pre obvinenia z podnecovania nenávisti. Vo väzení zostanú do začiatku procesu a v prípade, že ich súd uzná za vinných, hrozí im až 20 rokov za mrežami, informuje agentúra Reuters.Ricarda Prieta (41) a Carlosa Varóna (45) zatkli dôstojníci vojenskej kontrarozviedky priamo na hasičskej stanici v štáte Mérida, kde pracovali. Potvrdilo to pozorovateľské stredisko miestnej univerzity pre ľudské práva, ktoré prípad sleduje.Obaja hasiči predstúpili v nedeľu pred sudcu Carlosa Márqueza, ktorý nariadil ich väzbu až do začiatku procesu. Zákon o podnecovaní nenávisti, na základe ktorého dvojicu obžalovali, bol v krajine prijatý vlani.Odporcovia ľavicového venezuelského prezidenta Madura, ktorí ho obviňujú z krachu venezuelskej ekonomiky, ho dlhší čas nazývajú "Maburro", čo je slovná hračka v súvislosti so španielskym slovom "burro" vo význame "osol".Madurova administratíva neodpovedala na požiadavku o vyjadrenie sa k prípadu, píše Reuters. V spomínanom videozázname vedie jeden z mužov osla po hasičskej stanici, kým ďalší muž sa zvieraťu prihovára tak, akoby sprevádzal prezidenta počas jeho mnohých oficiálnych návštev v školách, nemocniciach a vojenských základniach.Obhajcovia dvojice obžalovaných namietajú, že videozáznam vznikol ako žart a nesúvisí s podnecovaním nenávisti. Ľudskoprávne organizácie obviňujú venezuelského prezidenta z prenasledovania svojich odporcov. Podľa odhadov sa vo Venezuele nachádza 234 politických väzňov. Samotný Maduro tvrdí, že čelí ozbrojenému povstaniu, ktorého cieľom je zosadiť jeho socialistickú vládu a nastoliť bábkový režim kontrolovaný Spojenými štátmi.