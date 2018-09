Bratislavský Motosalón vzdáva hold Československému motorizmu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. septembra 2018 (WBN/PR) - Rok 2018 je rokom osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska. Na Motosalóne v Bory Mall si výročie pripomenieme prehliadkou historických vozidiel. Predstavia sa aj novinky auto-moto priemyslu, lode aj lietadlá a počas celého víkendu môžu návštevníci zažiť aj adrenalínový let vrtuľníkom.Práve v období Československej republiky (1918 -1938) zažíval motorizmus najväčší rozmach, o ktorý sa pričinili domáci výrobcovia. V roku vzniku Československa boli najpredávanejšími vozidlami v krajine automobily značky Škoda. Aj prvý československý prezident, Tomáš Garrique Masaryk, používal výhradne automobily domácich značiek. Motosalón podporí svojou účasťou aj Knieža Juraj Radziwill-Anoškin, ktorého otec stál v období Československa pri zrode moderného svetelného riadenia dopravyNa Motosalóne v Bory Mall sa predstavia viaceré dvojkolesové či štvorkolesové retro modely, ako je, ktorý je prvým sériovo vyrábaným osobným automobilom na Slovensku (predtým sa Škoda tradične vyrábala v Mladej Boleslave). Na Motosalóne bude vystavený unikátny kus, ktorý bol v roku 1982 prvým autom vyrobeným na Slovensku vôbec. Uvidíte aj vozidlá, vyhotovený pre zdravotníctvo a tiež leteckú legendu. Exponáty Škoda 743 Garde coupé a Prototyp Mibra 2000 RZP zapožičalo Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava. Vetroň LET L-13 BLANIK sa radí sa medzi najúspešnejšie výrobky československého a neskôr českého leteckého priemyslu.Z veteránov sa odprezentujú ajči. Predstaví sa aj unikátna kolekcia Tibora Markechamotocyklov, ktorá datuje historický a dizajnérsky vývoj motocyklov do 50 cm3 v Československu. Ako jediná kolekcia je zapísaná aj do Slovenskej knihy rekordov. Uvidíte aj benzínové bicykle značky, ktoré sa vyrábajú dnes a nie je na ne potrebný vodičský preukaz.Motoristických nadšencov čaká viac než 130 automobilov od 30 značiek a kopec svetových noviniek či premiér. Uvidíte po prvýkrát KIA CEED v oboch karosériách (5dv a SW) ako faceliftovú verziu či model Stinger, ktorý vyhral ocenenie AUTO roka 2018 na Slovensku. Stinger mimochodom oplýva duchom historických vozidiel grand tourer – výkonných a elegantných automobilov. Mazda predstaví svoje očarujúce modely Mazda 6, CX3 a CX5. Mitsubishi ohlásili 3 nové vozidlá - Mitsubishi ASX, novinku Mitsubishi Eclipse-cross a Mitsubishi Outlander. Pred-premiéru avízoval aj inovatívny Peugeot, a to hneď pri dvoch modeloch Peugeot RIFTER a Peugeot 508. Zoznámiť sa budete môcť aj s prvým hybridným modelom MINI Countryman, ktorý vás odvezie do práce "elektricky” a na víkend ďaleko na vidiek pomocou plug-in hybridného pohonu.Tohtoročný Motosalón sľubuje silný zážitok. 22. - 23. 9. 2018 poteší všetkých milovníkov dvojkolesových či štvorkolesových tátošov, lodí aj lietadiel. V priestoroch nákupného centra Bory Mall sa bude niesť hudba starého Československa, ktorá skvelo dotvorí celú atmosféru Motosalónu a svojou účasťou nás poctia aj významné osobnosti spoločenského života.