Autosalón Autoshow Nitra opäť v plnej sile!

Auto a 9 ďalších cien za vstupenku

Sprievodný program pre celú rodinu

28.9.2023 (SITA.sk) -Návštevníci nitrianskeho autosalónu sa môžu tešiť na vozidlá značiek: VOLKSWAGEN, ŠKODA, SEAT, CUPRA, MERCEDES, KIA, OPEL, VOLVO, HYUNDAI, SUZUKI, HONDA, DACIA, RENAULT, PEUGEOT, JEEP, PATAK, FIAT, NISSAN, SANGYONG, DONGFENG, VOYAH, SUBARU, DS, CITROEN, MG, MITSUBISHI, LAND ROVER, BENELLI, IVECO, ISUZU.bude mať v Nitre model DONGFENG SHINE, na česko-slovenskom trhu sa premiérovo odprezentujú modely U-TOUR a T5 EVO EV.bude mať na Autosalóne model MG5 z dielne automobilky MG.oznámili značky: Volkswagen s modelom Touareg, SEAT s modelmi CUPRA Leon, Ateca a Born, RENAULT s novým modelom Clio, PATAK s elektrickou verziou Patak Rodster, Opel s modelom Corsa, NISSAN predstaví model ARIYA a automobilka Peugeot sa pochváli modelmi 508 a 2008. DS AUTOMOBILES odprezentuje nový model DS7 4x4 300k E-Tense a CITROËN predstaví modely C5 X PHEV 225k a C4 X 100% Electric 156k s dojazdom 420km. Novinky prinesie na nitrianske výstavisko aj Mercedes-Benz v podobe automobilov novej triedy E, GLC kupé, GLE SUV a GLE kupé. KIA predstaví model EV 6 GT.Značka JEEP privezie do Nitry nový Jeep® Avenger – prvý 100% elektrický Jeep s plne elektrickým pohonom, ktorý získal ocenenie Európske auto roka 2023 a nový Jeep® Avenger s 1,2-litrovým benzínovým motorom s výkonom 100k a so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou.Ocenenie Auto roka 2023 na Slovensku získali modely HONDA CR-V Civic a HONDA Civic e:HEV, najnovšie SUV s revolučným full hybridným pohonom HONDA ZR-V, ktoré návštevníci uvidia spolu s modelmi HONDA Jazz a HONDA CR-V, ktorý je v ponuke ako full hybrid alebo plug-in hybrid.Hlavnou premiérou kórejskej automobilky SsangYong pre Slovensko, Česko, Maďarsko a Rumunsko bude nový model Torres, slovenskú premiéru budú mať modely Rexton, Musso Grand, Tivoli a Tivoli Grand. V ponuke nebude chýbať ani najpredávanejší model Korando.Každý návštevník, ktorý si zakúpi vstupenku na Autosalón Autoshow, vyplní súťažný kupón a vhodí ho do osudia, bude zaradený do žrebovania o 10 hodnotených cien. Hlavnou výhrou je osobný automobil KIA CEED.O parádnu show sa postará už tradične, v rámci ktorej sa predvedú najlepší slovenskí stuntrideri, návštevníci sa môžu tešiť aj na expozíciu DAKAR techniky a rally jazdca Juraja Vargu, interaktívne ukážky kaskadérskej školy a expozíciu luxusných a športových áut.S tuningovou a drift taxi show sa opäť predstaví český projekta samostatný pavilón bude venovaný ajNebude chýbať ani prezentácia, ktorý na pôde nitrianskeho výstaviska organizuje Majstrovstvá Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.prinesú na výstavisko vojenskú techniku a profesionálni vojaci predvedú dynamické ukážky bojov z blízka.Združenie ČESMAD Slovakia vyhlasuje pilotný ročník súťaže, kde si svoje zručnosti zmerajú zmiešané tímy vodičov–profesionálov a študentov. Praktická časť súťaže sa uskutoční 29. septembra 2023 na výstavisku Agrokomplex. Priamo z výstaviska bude vysielať motoristický magazín Pozor, zákruta! ako aj dopravné spravodajstvo Zelená vlna RTVS.Malí aj veľkí návštevníci sa môžu tešiť nas prezentáciou viac ako 300 RC modelov kamiónov, stavebnej techniky a off-road expedičných áut, detailné maketové prevedenie ciest a infraštruktúry, RC autoškolu pre deti na samostatnej dráhe s autami v mierke 1:16 a voľné jazdenie s vlastným autíčkom na off-road dráhe pre modely 1:10 a 1:24.Súčasťou výstavy Autosalón Autoshow sú po druhýkrát aj. Okrem herného turnaja v CS:GO si budú môcť návštevníci podujatia vyskúšať virtuálnu realitu, obrovské herné zóny Nintendo a Lenovo, či závody s dronmi. Okrem toho budú na mieste prestížne značky ako Monster alebo populárne Maťove akcie.Súbežne s výstavou Autosalón Autoshow sa uskutoční podujatie, ktorého súčasťou budú odborné prednášky, ktoré poradia napríklad aj ako správne vybrať detskú autosedačku. Pre deti je pripravený detský kútik a obľúbená hracia zóna MATTEL.Informačný servis