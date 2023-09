Sudkyňa v kauze Fatima odročila pojednávanie, Vasko na poslednú chvíľu zmenil advokáta a padla pokuta 800 eur 

Jankovská ani Vasko neprišli





Okrem Moniky Jankovskej a jej svata



Okrem Moniky Jankovskej a jej svata Petra Vasku je v kauze Fatima obžalovaný aj bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry Róbert Krajmer . Ten jediný vo štvrtok na súd do Žiliny prišiel.

Nedostatočné ospravedlnenie



Kauza Fatima

... sa týka vydierania svedka



V roku 2018 však otočil a svoje výpovede úplne zmenil. Dôvodom podľa neho bolo, že Monika Jankovská a Peter Vasko sa mu vyhrážali dlhoročným väzením.



Kauzu Fatima začal vlani pojednávať



Monika Jankovská uspela so svojou ústavnou sťažnosťou, keď



Na základe nového rozhodnutia Najvyššieho súdu SR bola vec pridelená žilinskému súdu a dokazovanie tak bude musieť byť vykonané odznovu.



... sa týka vydierania svedka Michala Vidu . Ten pôvodne od roku 2015 hovoril o trestnej činnosti bývalej sudkyne a neskôr štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, Petra Vasku a ďalších ľudí.V roku 2018 však otočil a svoje výpovede úplne zmenil. Dôvodom podľa neho bolo, že Monika Jankovská a Peter Vasko sa mu vyhrážali dlhoročným väzením.Kauzu Fatima začal vlani pojednávať Okresný súd v Trnave , ktorý vo veci na niekoľkých pojednávaniach vykonával aj dokazovanie.Monika Jankovská uspela so svojou ústavnou sťažnosťou, keď Ústavný súd SR v marci tohto roku skonštatoval, že Najvyšší súd SR pri rozhodnutí o presunutí trestnej veci z Okresného súdu v Trenčíne na Okresný súd v Trnave porušil jej práva.Na základe nového rozhodnutia Najvyššieho súdu SR bola vec pridelená žilinskému súdu a dokazovanie tak bude musieť byť vykonané odznovu.

28.9.2023 (SITA.sk) - Okresný súd Žilina mal vo štvrtok začať prejednávať kauzu Fatima, kde obžalobe čelí aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská Tá na súd do Žiliny neprišla, ale súhlasila s pojednávaním v jej neprítomnosti. Pojednávanie však sudkyňa nakoniec bola nútená odročiť, keďže obžalovaný Peter Vasko na poslednú chvíľu zmenil advokáta.Tomu by v prípade otvorenia pojednávania nebola zabezpečená dostatočná časová lehota. Najbližší termín pojednávania je vytýčený na 2. novembra.Peter Vasko deň pred pojednávaním svoju účasť prostredníctvom svojho advokáta ospravedlnil, avšak podľa sudkyne Okresného súdu v Žiline nedostatočne.Z vyjadrenia ošetrujúceho lekára totiž nie je zrejmé, či mu zdravotný stav neumožňuje účasť na hlavnom pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu. Sudkyňa preto uložila Petrovi Vaskovi poriadkovú pokutu 800 eur.„Dôvodom odročenia bolo ospravedlnenie obžalovaného, ktoré si súd nevedel preveriť do dátumu začatia hlavného pojednávania a taktiež skutočnosť, že mal zvoleného nového obhajcu, čo súd, samozrejme, prijal,“ skonštatovala po odročení pojednávania sudkyňa Michaela Glembová.