Avion podporí 50 lokálnych dizajnérov

Dizajnérske značky na VIBE weekende v Avione:

Teší nás, že sa nám podarilo v predvianočnom čase vytvoriť priestor aj pre jedinečnú módu skvelých lokálnych dizajnérov, s ktorou sa môžu návštevníci a zákazníci Avionu nielen zoznámiť, ale si ju aj kúpiť napríklad ako originálny darček pod stromček. Odnesú si tak domov udržateľné a kvalitné kúsky od takmer 50 známych aj nových tvorcov zo Slovenska. Sme radi, že inovatívnym POP-UP podujatím podporíme rozvoj lokálnych dizajnérov a zároveň prinesieme našim zákazníkom nový zážitok," hovoríAvion tento rok predstavil iniciatívu s názvom Zmeňme to spolu , do ktorej patria všetky aktivity centra na podporu projektov týkajúcich sa verejného povedomia o možnosti zlepšenia vplyvu na životné prostredie.K iniciatíve patrí ajbude prebiehaťna 1. poschodí nad predajňou Office Shoes.Organizátorom podujatia je spoločnosť VIBE, ktorá zastrešuje lokálne udržateľné značky oblečenia, doplnkov a kozmetiky.Viac informácií o VIBE weekende nájdete na webstránke Avionu. Priskini, Zrzaky, Chlapaky, Soouly, Lubene, Minay, Colour Lover Comestics, Ollam Atelier, Bartosi, Ellarte, Chic&lovely, Ladime, Mamine, PIXIE pre deti, Mell, Minioo, Belosvede, LB Stories, Vulvora, Lukáčová ART, TIFFI, WOMAXBODA, Sviečky Svetluška, Ajka, SISTERS, Akoya, KUBIRITA Fashion&Accessories, Biofy, Tatrasvit, FollyFilo, WEARHIPPY, BALMORA, Subcret, Katarína Šuchová, Simply Fit, Slovenské korene, Teorya, THE POLA´S, CITYZen a ďalší.