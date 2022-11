Dôchodca s autom dostal na mokrej vozovke šmyk, neprežil zrážku s autobusom (foto)

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Pri rannej dopravnej nehode medzi obcami Ladce a Košeca v Ilavskom okrese vyhasol život 74-ročného dôchodcu. Za volantom osobného motorového vozidla Suzuki Jimmy dostal na mokrej vozovke šmyk a zrazil sa s protiidúcim autobusom. Následkom zranení na mieste nehody podľahol.Ako ďalej informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, autobus po zrážke odhodilo do mostných zvodidiel.„Vodič autobusu pri tom, ako sa snažil zabrániť pádu vozidla cez zvodidlá, sa zrazil s vozidlom Ford Tranzit. Šesť cestujúcich spoločne s vodičom neutrpeli pri nehode žiadne zranenia. Vodičovi vozidla Ford Tranzit boli spôsobené ťažké zranenia, mal by byť však mimo ohrozenia života," uviedla polícia.Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenia.„Za účelom ozrejmenia okolností, za ktorých k nehode došlo, bol do vyšetrovania pribratý súdny znalec z odboru cestná doprava," dodala polícia.