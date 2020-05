Avion pomáha najohrozenejším skupinám ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 (Webnoviny.sk) -"Sme radi, že môžeme spoločne prispievať tam, kde je to potrebné – najmä v tomto období. Rozhodli sme sa zabezpečiť prípravu a dovoz čerstvých jedál pre ľudí bez domova v bratislavskom karanténnom mestečku zriadenom magistrátom. Od apríla v spolupráci s naším nájomníkom Natacha Pacal Restaurant dostávajú denne raňajky, obed aj večeru klienti karanténneho mestečka aj personál, ktorý sa o nich obetavo stará," uviedlaDenne sa počty porcií podľa nej menia podľa aktuálnej situácie v tomto zariadení, priemerne ide o okolo 20 porcií denne. Avion chce v tomto projekte pokračovať aj ďalšie mesiace, pokiaľ to bude potrebné.Podľa majiteľky reštauráciepri príprave jedál vychádzajú v ústrety aj vegetariánom či ľuďom s rôznymi potravinovými intoleranciami. Denne do bratislavského karanténneho mestečka vozia raňajky, obedy a večere: "Sme veľmi radi, že môžeme pri tomto skvelom projekte spolupracovať s Avionom, s ktorým sme od jeho úplného začiatku na Slovensku. Teší nás, že môžeme našimi gastrošpecialitami urobiť aspoň malú radosť ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc alebo sa v aktuálnej náročnej situácii obetavo starajú o pacientov."Karanténne mestečko v Bratislave podporil aj obchodný dom IKEA. Predajca nábytku vybavil karanténne mestečko nábytkom ešte v marci, pred jeho spustením do prevádzky.Okrem teplého jedla Avion pomohol aj"V apríli sme sa pripojili k iniciatíve mestskej časti Ružinov, ktorá pripravila pre 1 000 seniorov žijúcich v našom susedstve a komunite balíčky základných potravín. AVION Shopping Park prispel do tohto balíčka niektorými položkami. V tejto situácii nám pomohol náš obchodný partner Kaufland, ktorý poskytol na potraviny zľavu, za čo sa vedeniu spoločnosti chceme veľmi pekne poďakovať. Veríme, že seniorov naša pomoc aspoň trochu v tejto náročnej situácii potešila," dodáva Katarína Michaliaková.