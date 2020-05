Niektoré krajiny podporujú ideu Recovery Instrument a prevláda nádej, že druhá vlna nákazy Európu obíde

Treba byť pripravení

Rozpočet pre post-korona obdobie

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Z rozhovorov s európskymi partnermi prevláda nádej, že druhá vlna nákazy Európu obíde. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus ( SaS ). Počas uplynulého týždňa absolvoval sériu bilaterálnych telefonických rozhovorov s partnermi z Dánska, Rumunska, Lotyšska a Estónska.Hovorili spoločne o uvoľňovaní opatrení prijatých na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 či o podobe budúceho rozpočtu Európskej únie (EÚ) na sedem rokov - takzvaný viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021-2027.„Prevláda nádej, že druhá vlna Európu obíde, ale musíme počítať aj s týmto scenárom a radšej byť pripravení,“ uviedol Klus po rokovaniach. Ich témou číslo jedna bola otázka otvárania hraníc, ktorá súvisí s blížiacou sa letnou turistickou sezónou.Pandémia koronavírusu sa podľa neho nutne odrazí aj na podobe budúceho VFR, aj keď na to, ako presne, nemajú všetci partneri rovnaké názory. Štátny tajomník si myslí, že únia sa musí mobilizovať, aby sa dostala z krízy.„Aktívny prístup k rozvoju európskych spojenectiev je základom pre silné Slovensko v EÚ. Nemusíme mať na všetko rovnaké názory, ale musíme spolu hovoriť a viac sa počúvať. Len tak môžeme úniu posúvať vpred,“ zdôraznil Klus.Klus vysvetlil, že Dáni, Rumuni, Lotyši a Estónci podporujú ideu mimoriadneho Nástroja na obnovu (Recovery Instrument), ktorý by mal zásadne zvýšiť možnosti podpory ekonomík.Európska komisia by ho mala predstaviť spolu s návrhom sedem ročného rozpočtu pre „post-korona“ obdobie koncom mája.Pozornosť partnerov sa v diskusii venovala najmä správnemu nastaveniu nového nástroja obnovy. „Mal by vytvoriť priestor pre zdravé investície. Pritom sa ale musí brať do úvahy najmä ekonomická kondícia všetkých krajín po kríze, a to cez objektívne kritériá ako je prepad HDP či rast nezamestnanosti,“ uzavrel štátny tajomník.