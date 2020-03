Avon ruší júnový Pochod za zdravé prsia, podujatie chcú preložiť na iný termín

Pochod je možné podporiť kúpou trička

Pacientky dostanú štartovací balíček

25.3.2020 - Kozmetická spoločnosť Avon ruší 12. ročník svojho Pochodu za zdravé prsia, ktorý sa mal uskutočniť v júni. Podujatie plánuje zorganizovať v náhradnom termíne. Ten oznámi, akonáhle to bude možné."Zdravie žien a ich rodín bolo pre nás vždy prioritou. Na projekt boja proti rakovine prsníka sme venovali viac ako 1,4 milióna eur. Aktuálne sa celý svet spojil, aby porazil ďalšieho silného súpera. Spoločnosť Avon urobí maximum, aby ochránila nielen svoje zákazníčky, ale aj ich rodiny. Z toho dôvodu oznamujeme zrušenie júnového termínu Avon Pochodu. Náhradný termín zverejníme hneď, ako to bude možné," uviedla PR riaditeľka spoločnosti Avon Alena Pytlíčková."Pevne veríme, že sa náš bežný i pracovný život čím skôr vráti späť do svojich koľají a opäť budeme môcť so 100 % nasadením bojovať za krajší a zdravší svet," dodala.Charitatívny pochod však môžu záujemcovia a záujemkyne naďalej podporiť kúpou pochodového trička. Tričko i multifunkčná šatka tento rok pochádzajú z dielne blogeriek A Cup of Style. Záujemcovia a záujemkyne si ich môžu zaobstarať u Avon Ladies a Gentlemanov alebo priamo na webstránkach www.avon.sk alebo www.zdraveprsia.sk.Zisk z predaja bude venovaný na boj proti rakovine prsníka a šírenie povedomia o tomto ochorení prostredníctvom viacerých aktivít projektu a poputuje na do verejnej zbierky Avon Pochod 2020.Zbierku tento rok vyhlasuje občianske združenie Tak trocha inak. Jeho zakladateľkou a riaditeľkou je vyliečená onkologická pacientka Erika Mokrý, ktorá si pre pacientky pripravila štartovací balíček, aby im pomohol prekonať prvotné obavy.Obsahuje nielen odpovede na najčastejšie kladené otázky, ale aj darček v podobe módnej šatky a Avon rúžu. Pre viac informácií sa záujemcovia a záujemkyne môžu obrátiť na svoje Avon Ladies a Gentlemanov alebo na spomínané webstránky.