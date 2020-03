Koronavírus online: Ruslan priviezol na Slovensko zdravotnícky materiál, v Taliansku a Španielsku ďalšie stovky obetí

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

20:16 V Indii platia od stredy prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Zahŕňajú nariadenie vlády, aby 1,3 miliardy obyvateľov krajiny zostali doma a vychádzali iba v najnutnejších prípadoch. Na tri týždne je odstavená aj celá rozsiahla železničná sieť, ktorá denne normálne prepraví asi 23 miliónov ľudí.

19:57 Španielska vicepremiérka Carmen Calvo sa nakazila novým koronavírusom. Šesťdesiatdvaročná politička je v nemocnici, kde ju liečia pre infekciu dýchacích ciest. Úrad premiéra v stredu informoval, že koronavírus u Calvo potvrdili po tom, čo predošlý test pred dvoma dňami nemal jasný výsledok. Z ochorenia COVID-19, ktorý nový koronavírus spôsobuje, sa zotavujú prinajmenšom dvaja ďalší členovia španielskej vlády aj manželka premiéra Pedra Sáncheza.

19:33 Sterilizácia bavlnených rúšok v mikrovlnke môže spôsobiť požiar, varujú českí hasiči.

19:19 Parlament v stredu schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavedie takzvané pandemické ošetrovné, nemocenské pri karanténe a umožní sa vyplácanie príspevkov na udržanie pracovných miest. Za novelu zákona, ktorú Národná rada SR (NR SR) schvaľovala v skrátenom legislatívnom konaní, hlasovalo všetkých 132 prítomných poslancov.

18:50 V Česku sa v stredu počet obetí zvýšil na šesť a potvrdených prípadov je 1654.

18:39 Respirátory dostanú prednostne tí poskytovatelia, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s nakazeným pacientom. Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy a personál infekčných oddelení. Podľa ministerstva zdravotníctva však pôjdu aj všeobecným lekárom či stomatológom. Tvárových rúšok je podľa ministerstva dosť, bude ich distribuovať rovnomerne v závislosti od počtu personálu a počtu ošetrených pacientov. 18:11 V Taliansku sa počet obetí v stredu zvýšil o ďalších 683 na 7503, počet pozitívnych prípadov stúpol za posledných 24 hodín zo 69 176 na 74 368. 17:45 Univerzitná nemocnica v Bratislave (UNB) pripravuje červenú nemocnicu pre pacientov s COVID-19. 17:16 Rakúsko plánuje otestovať na koronavírus všetkých svojich obyvateľov. Rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz oznámil, že začnú s testovaním 15-tisíc ľudí denne a postupne zapoja aj rýchlotesty. 16:32 Holandské úrady v stredu informovali, že koronavírus sa objavil už aj v odpade.

16:29 Prvý prípad koronavírusu bol v talianskej Lombardii potvrdený 20. februára. Podľa novej štúdie tu však epidémia prepukla už oveľa skôr, informuje Nature.com. V severnom Taliansku sa vírus pravdepodobne začal šíriť už začiatkom januára, teda v čase, keď sa celý svet zameriaval len na čínsky Wu-chan.

16:02 Štát bude môcť získavať od mobilných operátorov údaje o zákazníkoch, aby mohol identifikovať ľudí, ktorí sú alebo potenciálne môžu byť nakazení koronavírusom.

15:45 Holandské úrady v stredu informovali, že koronavírus sa objavil už aj v odpade. Konkrétne jeho prítomnosť zistili pomocou testov DNA v odpadovej vode tečúcej z Amsterdamu a tiež z juhoholandského Tilburgu, ktorý sa nachádza v najviac postihnutej oblasti.

Ako vysvetľuje holandské ministerstvo zdravotníctva, k symptómom nákazy koronavírusom a ochorenia COVID-19 patria u niektorých pacientov aj hnačky. U niektorých z nich potom môže vírus zostávať aj vo výkaloch. Podľa holandských médií táto situácia len potvrdzuje dôležitosť prísnych ochranných opatrení pre ľudí, ktorí prichádzajú do styku s odpadom.

15:32 Nemocnica v Komárne bude pred vstupom do budovy regulovať pacientov pomocou triážneho stanu. Pacientom pred návštevou zariadenia zdravotníci zmerajú teplotu a zistia jeho cestovateľskú a epidemickú anamnézu. V prípade podozrenia na koronavírus zabezpečia jeho izoláciu.

15:16 Na bratislavskom letisko pristál obrovský Antonov An-24, ktorý priviezol zdravotnícky materiál.

15:03 Po viacerých športových hviezdach, prevažne z futbalového prostredia, sa rozhodol finančne podporiť boj proti ochoreniu COVID-19 aj švajčiarsky tenista Roger Federer. Majiteľ 20 grandslamových titulov na sociálnej sieti twitter informoval verejnosť o svojom štedrom príspevku rodinám vo vlasti. Zároveň túto „výzvu“ posunul ďalej.

14:44 Celosvetová pandémia koronavírusu najviac zasiahla oblasť turistiky. Zatváranie hraníc a strach z nákazy uzavreli ľudí doma. Každý v tejto chvíli rieši iba to, čo bude zajtra a len málo rozmýšľa o dovolenke. Viacerí však využili možnosť lacnejšej kúpy dovoleniek ešte pred novým rokom a teraz sú v dileme, čo urobiť.

14:26 Sieť nemocníc Svet zdravia hľadá pre pandémiu koronavírusu medzi študentmi lekárskych fakúlt z vyšších ročníkov dobrovoľníkov na výpomoc. Pripojiť sa k tímu lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov môžu na celkovo 18 pracoviskách po celom Slovensku. Registrovať sa medici môžu na www.procare.sk/dobrovolnici. 14:14 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook pripomína povinnosť nosiť rúška alebo iné ochrany tváre a aj ďalšie novoprijaté opatrenia. 14:03 Tretina ľudstva, asi 2,6 miliardy ľudí, zostáva doma pre epidémiu koronavírusu. Niektoré krajiny zaviedli zákaz vychádzania s výnimkou nákupov či návštevy lekára, ďalšie ľuďom „len“ odporučili zostať doma. Informovala agentúra AFP. 13:52 Počet obetí v Česku sa zvýšil na päť, píše iDNES.cz. 13:36 Pätina amerických firiem, ktorých v prieskume oslovila Americká obchodná komora v Číne, očakáva, že omeškávanie obnovenia normálnej činnosti bude trvať aj v druhej polovici tohto roka. Približne pätina zo 199 spoločností oslovených v prieskume od 13. do 18. marca uviedla, že už fungujú normálne po tom, ako čínska komunistická vláda vyhlásila víťazstvo nad koronavírusom a začala zmierňovať cestovné a ďalšie kontroly. Tri pätiny respondentov predpokladajú obnovenie činnosti do konca apríla. Približne 45 percent spoločností v technologickom sektore a odvetví služieb očakávajú „mierny až silný dodatočný vplyv“ v Číne v dôsledku šírenia koronavírusu v iných častiach sveta. Zhruba 14 percent firiem uviedlo, že denne strácajú do 70 tis. USD pre meškanie obnovenia úplnej činnosti. 13:27 Slovensko podľa expremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zatiaľ zvláda krízu vďaka opatreniam, ktoré prijala bývalá vláda

13:14 Španielsko už má viac obetí ako Čína, ktorá zatiaľ hlási 3285 úmrtí.

12:59 Slovenskí lekári a zdravotné sestry v prvej líni dostanú respirátory FFP3.

12:53 Test na koronavírus poslanca za Alojza Baránika (SaS) je negatívny, informovalo komunikačné oddelenie strany.

12:41 Akciový trh v USA v utorok prudko posilnili. Index Dow Jones dosiahol najväčší denný prírastok od roku 1933 po správe, že Kongres a Biely dom sa priblížili k dohode o rozsiahlom programe na podporu ekonomiky. Akcie zamierili smerom nahor, keď zástupcovia republikánov a demokratov po niekoľkodňových rokovaniach oznámili, že rozdiely sa podarilo prekonať. Podobu balíka ekonomickej pomoci v rekordnom objeme dva bilióny USD Biely dom a kongresoví lídri nakoniec zverejnili v stredu ráno. Jeho súčasťou sú priame platby väčšine Američanom, zvýšenie podpory v nezamestnanosti a program v sume 367 mld. USD určený na udržanie vyplácania miezd pracovníkom, ktorí musia zostať doma. Index S&P 500 posilnil o 9,4 % na 2 447,33 bodu, Dow Jones o 11,4 % na 20 704,91 bodu a Nasdaq o 8,1 % na 7 417,86 bodu. 12:29 Šírenie nákazy koronavírusu je pre tento svet Boží trest. Myslí si to niekdajšia skvelá gymnastka a momentálne členka ruskej Štátnej dumy Svetlana Chorkinová. 12:23 Národný onkologický ústav sprísňuje opatrenia. Pacientov na vyšetrenie smie sprevádzať už len jedna osoba, aj to len vo výnimočných prípadoch. Vstupným filtrom budú musieť prejsť všetci. No aj tak môžu na sprevádzanú osobu počkať len v priestoroch východu. Príbuzní môžu hospitalizovaným pacientom prinášať veci len v pracovných dňoch od 12:00 do 14:00. Veci odovzdajú vo vstupnom filtri, kde pracovníci zabezpečia prenos vecí k pacientovi.

12:11 Štátny ústav pre kontrolu liečiv varuje pred nákupom falšovaných liekov

12:04 Britský princ Charles sa nakazil novým koronavírusom, potvrdil Clarence House. Ako informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na hovorcu jeho oficiálneho sídla, 71-ročný princ z Walesu má mierne príznaky, no inak je naďalej v dobrom zdravotnom stave.

Vzhľadom na množstvo verejných stretnutí, ktoré absolvoval v uplynulých týždňoch, však nebolo možné zistiť, od koho sa mohol nakaziť.

Testy podstúpila aj princova 72-ročná manželka, vojvodkyňa z Cornwallu, u nej sa však prítomnosť vírusu nepreukázala. Charles a Camilla sú teraz podľa Clarence House v karanténe na škótskom zámku Balmoral, pričom princ počas uplynulých dní pracoval z domu.

11:44 Pandemické ošetrovné aj zmeny v „péenkách“, Matovičova vláda schválila prvé ekonomické opatrenia.

11:27 Ministerstvo práce sociálnych vecí počíta s tým, že Sociálna poisťovňa v súvislosti s pandémiou vyplatí 100-tisíc nemocenských dávok už od prvého dňa trvania karantény. „Nad rámec súčasného právneho stavu bude dotknutým osobám zo Sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské po dobu 10 kalendárnych dní,“ uvádza sa v doložke vplyvov.

11:32 Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo stručný popis najnovšie potvrdených prípadov na Slovensku. muž, UN Martin, okres Martin

muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou

žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava

žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou

muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky

muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica

muž, FN Trenčín, okres Ilava

muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín

muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

žena, okres Lučenec

11:24 Premiér Igor Matovič nevylúčil, že sa budú rušiť aj trináste dôchodky. „Ľudia nás nevolili na to, aby sme sa tu hrali na Mikuláša,“ povedal.

11:13 Vláda v stredu schválila návrh na predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku a zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu pri karanténnych opatreniach. Návrh novely zákona o sociálnom poistení by mal parlament v najbližších dňoch prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur.

11:08 V bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa predlžuje zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí až do 1. júna. Termín sa však môže podľa situácie zmeniť. Informuje o tom Staré Mesto na svojej webovej stránke.

Zákaz je dôsledkom vládnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu. O tom, či sa plánované akcie, ktoré organizuje kultúrne oddelenie Starého Mesta a staromestské centrá kultúry a vzdelávania presunú na iný termín, bude staromestská samospráva informovať.

Mestská časť Staré Mesto prijala viacero opatrení v súvislosti s koronavírusom a o aktuálnej situácii informuje občanov prostredníctvom oficiálnej webovej stránky alebo sociálnej siete.

10:57 Mladý Košičan, ktorý bol nakazený koronavírusom, je už doma. Ako informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Vaněková, v utorok ho po druhom negatívnom teste pustili domov. V nemocnici je hospitalizovaná ešte jedna pacientka, jej stav je stabilizovaný.

10:50 V posledných rokoch pracovalo z domu len deväť percent Slovákov, tento počet sa aktuálne výrazne zvýšil

10:39 Koronavírus „odpískal“ aj sezónu KHL Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v stredu definitívne ukončilo sezónu 2019/2020. Vedenie Ruskom riadenej súťaže sa dlho zdráhalo aktuálny súťažný ročník „odpískať“, no šíriaci sa koronavírus nedal lídrom KHL na výber. „Robíme tak po konzultáciách s odborníkmi, aby sme chránili zdravie hráčov, fanúšikov aj zamestnancov klubov,“ informuje oficiálny web KHL. „Je to neľahký ortieľ. Všetci by sme chceli vidieť boj o Gagarinov pohár, ale situácia je mimoriadne zložitá a zdravie je v tomto okamihu najdôležitejšie,“ povedal prezident KHL Alexej Morozov. 10:24 Britská Národná zdravotnícka služba už zaregistrovala skoro 160-tisíc dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v boji proti epidémii koronavírusu. Britská vláda potrebuje až štvrť milióna dobrovoľníkov na pomoc najohrozenejších skupinám obyvateľstva. Informoval agentúra Reuters. 10:12 Počet obetí koronavírusu vo Francúzsku je údajne vyšší ako uvádzajú oficiálne údaje. Tvrdí to Francúzska federácia nemocníc. Vláda vraj do štatistík započítava len pacientov, ktorí zomreli v nemocniciach. Oficiálne údaje nezahŕňajú ľudí, ktorí zomreli doma alebo v zariadeniach pre seniorov. Vo Francúzsku podľa oficiálnych údajov už potvrdili 22 304 prípadov a počet obetí sa už vyšplhal na 1100.

10:03 Ministerstvo vnútra kúpilo milión rýchlotestov za 8,90 eur za kus. Pritom vôbec nekonzultovalo s ministerstvom zdravotníctva, či ich potrebujeme, uviedol Matovič.

10:00 Premiér Igor Matovič na brífingu oznámil, že do krízového štábu pribudne bývalý vládny splnomocnenec Peter Pollák. Spolu s ďalšími členmi sa budú zaoberať potenciálnym rozšírením koronavírusu v rómskych osadách.

9:56 V Česku v utorok otestovali rekordný počet ľudí – 2976. Celkovo už v krajine otestovali 22 600 ľudí, z ktorých bolo na koronavírus pozitívnych 1497.

9:44 Letka ministerstva vnútra v stredu na Slovensko doručila 100-tisíc respirátorov FFP3. V priebehu dňa sa budú distribuovať do zdravotníckych zariadení, oznámil premiér na tlačovom brífingu premiér Igor Matovič.

9:41 Počet potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku sa v utorok zvýšil o 12 a celkový počet je tak 217.

9:12 Polícia na sociálnej sieti Facebook vyvracia hoax, že koronavírus je biologická zbraň.

8:54 Americká vláda a lídri oboch strán v Senáte USA ohlásili dohodu na bezprecedentnej legislatíve zameranej na pomoc firmám, zamestnancom a systému zdravotnej starostlivosti pri zvládaní vplyvu pandémie koronavírusu. Súčasťou balíka ekonomickej pomoci, ktorý ohlásili v stredu ráno, sú priame platby väčšine Američanom, zvýšenie podpory v nezamestnanosti a program v sume 367 mld. USD určený na udržanie vyplácania miezd pracovníkom, ktorí musia zostať doma. V rámci záchranného balíka sa jednorazovo priamo vyplatí všetkým dospelým Američanom po 1 200 USD a všetkým deťom po 500 USD. „Po dňoch intenzívnych diskusií Senát dosiahol nadstranícku dohodu o historickom balíku pomoci počas tejto pandémie,“ povedal líder senátnej majority Mitch McConnell. K posledným otázkam, o ktorých sa vyjednávalo, patrili garantované subvencované úvery v sume 500 mld. USD pre väčšie priemyselné odvetvia a tiež otázka, aká štedrá má byť pomoc leteckým spoločnostiam.

8:35 Najčastejšie mýty o koronavíruse.