AVT:Svetový deň slobody tlače poukazuje i na stav v tejto oblasti v SR

Bratislava 3. mája (TASR) - Sloboda tlače je základným pilierom demokratickej spoločnosti a slobodná žurnalistika je kľúčom v boji proti dezinformáciám. Asociácia vydavateľov tlače (AVT) to pripomína v súvislosti s piatkovým Svetovým dňom slobody tlače (World Press Freedom Day).Podľa Asociácie by mal dnešok nielen vzdať úctu základným princípom slobody tlače, ale aj verejne poukázať na príklady jej porušovania. "zdôrazňuje v tejto súvislosti AVT a vyjadruje znepokojenie nad množiacimi sa informáciami, ktoré po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice prenikajú na verejnosť. "deklarujú predstavitelia asociácie.Pripomínajú tiež pokles Slovenska v Indexe slobody tlače vypracovaný svetovou novinárskou organizáciou Reportéri bez hraníc i to, že sprievodná správa akcentuje v súvislosti so stavom na Slovensku otázku bezpečnosti novinárov a ich zdrojov, pripomínajúca okrem vraždy Jána Kuciaka i prípady nevysvetliteľných zmiznutí novinárov Paľa Rýpala a Miroslava Pejka.O to viac AVT vyjadruje obavu z najnovšieho vývoja mediálnej legislatívy na Slovensku a nesúhlas s predloženou novelou z dielne poslancov strany Smer-SD práve v čase, keď sa tejto téme venuje pracovná skupina odborníkov v komisii zriadenej ministerkou kultúry, nominovanou za rovnakú stranu.konštatuje vydavateľská acociácia.Spolu s poprednými európskymi a svetovými odbornými inštitúciami preto AVT žiada predstaviteľov vlády, poslancov NR SR a zástupcov vplyvných profesijných zoskupení, aby sa tiež pridali k mottu tohtoročného World Press Freedom Day, ktorým je Obrana žurnalizmu. "upozorňuje AVT.Tretí májový deň vyhlásila za Svetový deň slobody tlače v roku 1991 Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Tento deň pripomína základné princípy slobody tlače, taktiež slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní práv na slobodu prejavu a ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľudom každodenné informácie o dianí vo svete.