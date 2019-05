Vlády Spojeného kráľovstva a Kanady:Bez slobodných médií sme stratení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Rok 2018 bol celosvetovo najhorším rokom z pohľadu násilia páchaného na novinároch. O to dôležitejšie je poukázať na to, že slobodné médiá sú základným kameňom demokracie, dôležitým nástrojom udržania slobodnej, férovej a otvorenej spoločnosti. Vo vyhlásení k piatkovému Svetovému dňu slobody tlače (World Press Freedom Day) to v spoločnom vyhlásení uviedlo Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Veľvyslanectvo Kanady.Ambasády poukazujú na fakt, že len 13 percent svetovej populácie má prístup k slobodnej tlači.“ upozornili predstavitelia zahraničných zastupiteľstiev na Slovensku. "dodali.Prispieť má k tomu i iniciatíva Spojeného kráľovstva a Kanady, ktoré v júli 2019 organizujú v Londýne prvú globálnu konferenciu za slobodu médií. "informovali ambasády. Cieľom konferencie je preskúmať výzvy, ktorým médiá čelia, a spôsoby, ako pre novinárov vytvoriť bezpečnejšie prostredie. "zdôraznili predstavitelia oboch ambasád.Tretí májový deň vyhlásila za Svetový deň slobody tlače v roku 1991 Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Tento deň pripomína základné princípy slobody tlače, taktiež slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní práv na slobodu prejavu a ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľudom každodenné informácie o dianí vo svete.