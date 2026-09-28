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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne?


Tagy: NHL Príprava Slováci v NHL Štatistiky súpiska výkony

Dvojica Honzek s Dvorským zahviezdila v príprave a očakáva sa, že ich tímy potvrdia a ostanú s "áčkom". Nová sezóna kanadsko-americkej NHL sa začne v noci z utorka 29. na stredu 30. septembra zápasom ...



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slafkovsky 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Dvojica Honzek s Dvorským zahviezdila v príprave a očakáva sa, že ich tímy potvrdia a ostanú s "áčkom".


Nová sezóna kanadsko-americkej NHL sa začne v noci z utorka 29. na stredu 30. septembra zápasom medzi úradujúcim šampiónom Carolinou Hurricanes a Floridou Panthers.

Po súboji ostatných dvoch majstrov profiligy z posledných troch ročníkov budú na rade ešte štyri merania síl, vrátane duelu medzi Torontom Maple Leafs a Montrealom Canadiens s Jurajom Slafkovským.

Okrem 22-ročného Košičana začne novú púť po klziskách v Severnej Amerike aj šesť ďalších Slovákov, zvyšní neuspeli v kempoch a príprave na aktuálnu sezónu.

Stálice svojich tímov


Najpočetnejšia enkláva je v kanadskom tíme Calgary Flames - okrem "stálic" Martina Pospíšila a Samuela Honzeka k nim pribudol aj Šimon Nemec, ktorý nedostal v New Jersey Devils dostatočnú šancu.

Istotu cítia vo svojich kluboch aj obrancovia Erik Černák (Tampa Bay Lightning) a Martin Fehérváry (Washinghton Capitals). Miesto v tíme získal aj útočník St. Louis Blues Dalibor Dvorský.

V "áčku" by nový ročník zrejme začal aj forvard Adam Sýkora, no pre zlomeninu členka a následnú operáciu sa musí sústrediť na liečbu a návrat na ľad ho čaká až po novom roku.

Množstvo škrtov


V kempoch a príprave v hlavným tímoch neuspeli Filip Mešár (Montreal Canadiens), Martin Mišiak (Chicago Blackhawks), Juraj Pekarčík (St. Louis Blues), Jozef Viliam Kmec, Jakub Demek (obaja Vegas Golden Knights), Martin Chromiak (Los Angeles Kings) a Samuel Hlavaj (Toronto Maple Leafs).

Negatívne správy si vypočuli aj obrancovia Maxim Štrbák (Buffalo Sabres) i Tomáš Královič (Tampa Bay Lightning), pridali sa k nim útočníci Maroš Jedlička (Colorado Avalanche), Ján Chovan (Los Angeles Kings), Lucian Bernát (Vancouver Canucks) a Alex Čiernik (Philadelphia Flyers).

Pribrzdili ich aj zranenia


Škrty "neprežili" ani defenzívny hokejista Adam Goljer (Los Angeles Kings) a brankár Adam Gajan z Chicaga Blackhawks. Zranili sa aj útočníci Oliver Okuliar (Pittsburgh Penguins) s Adamom Nemcom (Ottawa Senators) a na svoju šancu si ešte musia počkať.

Po účasti v kempoch pre nováčikov sa ďalej nepredstavili ani Tomáš Chrenko (New York Rangers), Jakub Floriš (Nashville Predators), Samuel Hrenák (Winnipeg Jets) a Michal Svrček (Detroit Red Wings).

Všetci menovaní sa budú snažiť ukázať svoje kvality na farme či v iných nižších súťažiach a dúfať v priaznivý vývin situácie v hlavných kluboch, ktoré by znamenali pozvánku zahrať si najprestížnejšiu a najlepšiu súťaž na svete.

Z celkového počtu 29 deviatich slovenských hokejistov si tak našlo do NHL cestu len sedem z nich - päť malo istotu vzhľadom na zmluvy (Slafkovský, Pospíšil, Š. Nemec, Černák a Fehérváry).

Dvojica Honzek s Dvorským zahviezdila v príprave a očakáva sa, že ešte počas pondelka 28. septembra ich tímy potvrdia zotrvanie v "áčku".


Zdroj: SITA.sk - Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL Príprava Slováci v NHL Štatistiky súpiska výkony
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