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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Prezident La Ligy aj v súvislosti s prípadom Manchestru City vyzýva na väčšiu transparentnosť


Tagy: La Liga Premier League

Javier Tebas zdôraznil dôležitosť finančných kontrol vo futbale po obvineniach "The Citizens". Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyzval na prísnejšie kontroly s cieľom chrániť ...



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tebas_spain_soccer_02388 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Javier Tebas zdôraznil dôležitosť finančných kontrol vo futbale po obvineniach "The Citizens".


Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyzval na prísnejšie kontroly s cieľom chrániť "integritu" futbalu po tom, čo anglický Manchester City čelí vyšetrovaniu z porušenia viac ako stovky pravidiel Premier League týkajúcich sa finančnej regulácie.

Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak v sobotu vyhlásil, že klub je nevinný napriek správam o porušení pravidiel. Klub "The Citizens" je obvinený z neposkytnutia presných finančných údajov či detailov o platbách hráčom a trénerom, porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti a neochoty spolupracovať s vyšetrovateľmi.

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"To, čo sa stalo, opäť ukazuje, že ekonomické kontroly, transparentnosť a rovnaké pravidlá pre všetkých sú nevyhnutné na ochranu integrity a udržateľnosti futbalu," uviedol Tebas vo svojom dlhom príspevku na sociálnych sieťach.

Spomenul tiež, že už v roku 2017 bol medzi prvými, ktorí upozornili na fenomén "finančného dopingu", obzvlášť s ohľadom na kluby ako Manchester City a Paríž Saint-Germain, ktoré majú obrovské ekonomické zdroje z krajín Perzského zálivu na podporu svojich ambícií.

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Prezident La Ligy je často kritizovaný, že sa snaží chrániť finančnú výhodu španielskych veľkoklubov Real Madrid a Barcelona, ktoré sú podľa Forbes a Deloitte najbohatšími klubmi sveta.


Zdroj: SITA.sk - Prezident La Ligy aj v súvislosti s prípadom Manchestru City vyzýva na väčšiu transparentnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga Premier League
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