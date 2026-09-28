|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 28.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Václav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. septembra 2026
Prezident La Ligy aj v súvislosti s prípadom Manchestru City vyzýva na väčšiu transparentnosť
Tagy: La Liga Premier League
Javier Tebas zdôraznil dôležitosť finančných kontrol vo futbale po obvineniach "The Citizens". Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyzval na prísnejšie kontroly s cieľom chrániť ...
Zdieľať
28.9.2026 (SITA.sk) - Javier Tebas zdôraznil dôležitosť finančných kontrol vo futbale po obvineniach "The Citizens".
Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyzval na prísnejšie kontroly s cieľom chrániť "integritu" futbalu po tom, čo anglický Manchester City čelí vyšetrovaniu z porušenia viac ako stovky pravidiel Premier League týkajúcich sa finančnej regulácie.
Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak v sobotu vyhlásil, že klub je nevinný napriek správam o porušení pravidiel. Klub "The Citizens" je obvinený z neposkytnutia presných finančných údajov či detailov o platbách hráčom a trénerom, porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti a neochoty spolupracovať s vyšetrovateľmi.
"To, čo sa stalo, opäť ukazuje, že ekonomické kontroly, transparentnosť a rovnaké pravidlá pre všetkých sú nevyhnutné na ochranu integrity a udržateľnosti futbalu," uviedol Tebas vo svojom dlhom príspevku na sociálnych sieťach.
Spomenul tiež, že už v roku 2017 bol medzi prvými, ktorí upozornili na fenomén "finančného dopingu", obzvlášť s ohľadom na kluby ako Manchester City a Paríž Saint-Germain, ktoré majú obrovské ekonomické zdroje z krajín Perzského zálivu na podporu svojich ambícií.
Prezident La Ligy je často kritizovaný, že sa snaží chrániť finančnú výhodu španielskych veľkoklubov Real Madrid a Barcelona, ktoré sú podľa Forbes a Deloitte najbohatšími klubmi sveta.
Zdroj: SITA.sk - Prezident La Ligy aj v súvislosti s prípadom Manchestru City vyzýva na väčšiu transparentnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas vyzval na prísnejšie kontroly s cieľom chrániť "integritu" futbalu po tom, čo anglický Manchester City čelí vyšetrovaniu z porušenia viac ako stovky pravidiel Premier League týkajúcich sa finančnej regulácie.
Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak v sobotu vyhlásil, že klub je nevinný napriek správam o porušení pravidiel. Klub "The Citizens" je obvinený z neposkytnutia presných finančných údajov či detailov o platbách hráčom a trénerom, porušovania pravidiel finančnej udržateľnosti a neochoty spolupracovať s vyšetrovateľmi.
"To, čo sa stalo, opäť ukazuje, že ekonomické kontroly, transparentnosť a rovnaké pravidlá pre všetkých sú nevyhnutné na ochranu integrity a udržateľnosti futbalu," uviedol Tebas vo svojom dlhom príspevku na sociálnych sieťach.
Spomenul tiež, že už v roku 2017 bol medzi prvými, ktorí upozornili na fenomén "finančného dopingu", obzvlášť s ohľadom na kluby ako Manchester City a Paríž Saint-Germain, ktoré majú obrovské ekonomické zdroje z krajín Perzského zálivu na podporu svojich ambícií.
Prezident La Ligy je často kritizovaný, že sa snaží chrániť finančnú výhodu španielskych veľkoklubov Real Madrid a Barcelona, ktoré sú podľa Forbes a Deloitte najbohatšími klubmi sveta.
Zdroj: SITA.sk - Prezident La Ligy aj v súvislosti s prípadom Manchestru City vyzýva na väčšiu transparentnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga Premier League
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne?
Až 29 Slovákov bojovalo o NHL, istotu mala len pätica. Kto ďalší si zahrá v hlavnom tíme v novej sezóne?
<< predchádzajúci článok
Gréci v Lige národov zaskočili domácich Nemcov. Už aj Klopp pozná trpkú príchuť prehry na reprezentačnej lavičke
Gréci v Lige národov zaskočili domácich Nemcov. Už aj Klopp pozná trpkú príchuť prehry na reprezentačnej lavičke