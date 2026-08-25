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25. augusta 2026
Až 38 nevynútených chýb! Šramková končí už v 1. kole kvalifikácie na US Open
Rebecca Šramková nezvládla už prvú prekážku v kvalifikácii dvojhry na US Open. Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila veľmi skoro svoje účinkovanie na tohtoročnom US Open v New Yorku. Už v ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Rebecca Šramková nezvládla už prvú prekážku v kvalifikácii dvojhry na US Open.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila veľmi skoro svoje účinkovanie na tohtoročnom US Open v New Yorku. Už v 1. kole kvalifikácie podľahla ako nasadená pätnástka mladej Ruske Alevtine Ibragimovovej 2:6, 4:6.
Zápas trval 87 minút a jeho sprievodným javom bolo množstvo chýb z rakety slovenskej hráčky.
Podľa oficiálnych štatistík 29-ročná Šramková (151. hráčka rebríčka WTA) mala 38 nevynútených chýb v porovnaní s devätnástimi z rakety 21-ročnej Rusky. Pomer nevynútených chýb a víťazných úderov mala Šramková 38:19 a v zápase až štyrikrát prišla o svoje podanie.
Rozhodujúcim spôsobom aj v koncovkách oboch setov, keď pri setbale, resp. mečbale súperky urobila chybu z bekhendu.
Šramková si pred rokom zahrala v hlavnej súťaži na US Open, kde v 1. kole nestačila v troch setoch na Američanku Ann Liovú.
Bola to jej jediná účasť v hlavnej súťaži na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny. Celkovo má zverenka trénera Milana Martinca na konte desať účastí v hlavnej súťaži na tzv. veľkej štvorke, do 2. kola sa prebojovala jediný raz - na Australian Open 2025.
Slovenský tenis má v kvalifikácii na US Open v hre ešte Viktóriu Hrunčákovú, ktorá nastúpi v utorok po 18.30 h SELČ proti Argentínčanke Julii Rierovej.
Zdroj: SITA.sk - Až 38 nevynútených chýb! Šramková končí už v 1. kole kvalifikácie na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila veľmi skoro svoje účinkovanie na tohtoročnom US Open v New Yorku. Už v 1. kole kvalifikácie podľahla ako nasadená pätnástka mladej Ruske Alevtine Ibragimovovej 2:6, 4:6.
Zápas trval 87 minút a jeho sprievodným javom bolo množstvo chýb z rakety slovenskej hráčky.
Veľa chýb
Podľa oficiálnych štatistík 29-ročná Šramková (151. hráčka rebríčka WTA) mala 38 nevynútených chýb v porovnaní s devätnástimi z rakety 21-ročnej Rusky. Pomer nevynútených chýb a víťazných úderov mala Šramková 38:19 a v zápase až štyrikrát prišla o svoje podanie.
Pred rokom 1. kolo
Rozhodujúcim spôsobom aj v koncovkách oboch setov, keď pri setbale, resp. mečbale súperky urobila chybu z bekhendu.
Šramková si pred rokom zahrala v hlavnej súťaži na US Open, kde v 1. kole nestačila v troch setoch na Američanku Ann Liovú.
Iba raz druhé kolo
Bola to jej jediná účasť v hlavnej súťaži na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny. Celkovo má zverenka trénera Milana Martinca na konte desať účastí v hlavnej súťaži na tzv. veľkej štvorke, do 2. kola sa prebojovala jediný raz - na Australian Open 2025.
Slovenský tenis má v kvalifikácii na US Open v hre ešte Viktóriu Hrunčákovú, ktorá nastúpi v utorok po 18.30 h SELČ proti Argentínčanke Julii Rierovej.
Zdroj: SITA.sk - Až 38 nevynútených chýb! Šramková končí už v 1. kole kvalifikácie na US Open © SITA Všetky práva vyhradené.
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