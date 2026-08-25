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25. augusta 2026
Stý zápas kapitánky v reprezentácii a veľké sklamanie. Slovenky viedli 2:0 na sety a prehrali
Slovenské reprezentantky sú na ME vo volejbale stále bez víťazstva, ale majú 2 body. Slovenské volejbalistky boli v treťom zápase D-skupiny na majstrovstvách Európy vo Švédsku veľmi blízko ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - Slovenské reprezentantky sú na ME vo volejbale stále bez víťazstva, ale majú 2 body.
Slovenské volejbalistky boli v treťom zápase D-skupiny na majstrovstvách Európy vo Švédsku veľmi blízko dôležitého víťazstva. V Göteborgu viedli nad Chorvátkami 2:0 na sety, no napokon dovolili súperkám zápas otočiť a prehrali 2:3.
O víťazstvo prišli napriek 30 bodom Karin Šunderlíkovej a 19 bodom Lucie Herdovej. Informoval o tom web slovakvolley.sk.
Prvé dva sety vyhrali Slovenky nad Chorvátkami 26:24 a 25:19 a zdalo sa, že dokráčajú k prvému víťazstvu. Lenže ďalšie dva sety získali Chorvátky na 21 a 22 a muselo sa ísť do rozhodujúceho tajbrejku, pred ktorým mali oba tímy istotu zisku jedného bodu.
Na začiatku tajbrejku sa ujali Chorvátky vedenia 4:1 a tréner Sloveniek Martino Volpini siahol po oddychovom čase. Druhý oddychový čas Slovenska prišiel pri skóre 5:10. Slovenské volejbalistky ešte znížili na 8:12 aj 11:13, ale na obrat sme už nemali dostatok síl.
"Chorvátky sa po druhom sete prebudili. Príjem sme ešte ustáli, ale od tretieho setu bol náš problém útok v zóne štyri, kde sme nenašli správne riešenie na to, aby sme premieňali útoky na body," zhodnotil tréner Volpini kľúčové faktory prehry na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Ťažko prežívala tesnú prehru smečiarka a kapitánka Karolína Fričová, ktorá odohrala v národnom tíme Slovenska stý zápas.
"Všetky nás to obrovsky mrzí, lebo sme to mali rozohrané veľmi dobre. V treťom sete začali Chorvátky lepšie prihrávať a dostávali sa do hry. Naopak, my sme sa trápili v útoku a zápas nevedeli dotiahnuť do víťazstva. Pre mňa to bol stý zápas v reprezentácii a myslela som si, že by sme ho mohli vyhrať," uviedla Fričová.
Slovenky majú po troch zápasoch v D-skupine na piatej priečke dva body rovnako ako štvrté Chorvátky.
V utorok nastúpia o 16.00 h proti favorizovaným Taliankam a na záverečný duel sa postavia v stredu o 19.00 h proti Čiernej Hore. Tá je zatiaľ v D-skupine bez bodu na poslednom mieste. Do osemfinále postúpia prvé štyri družstvá.
Zdroj: SITA.sk - Stý zápas kapitánky v reprezentácii a veľké sklamanie. Slovenky viedli 2:0 na sety a prehrali © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské volejbalistky boli v treťom zápase D-skupiny na majstrovstvách Európy vo Švédsku veľmi blízko dôležitého víťazstva. V Göteborgu viedli nad Chorvátkami 2:0 na sety, no napokon dovolili súperkám zápas otočiť a prehrali 2:3.
O víťazstvo prišli napriek 30 bodom Karin Šunderlíkovej a 19 bodom Lucie Herdovej. Informoval o tom web slovakvolley.sk.
Prvé dva sety vyhrali Slovenky nad Chorvátkami 26:24 a 25:19 a zdalo sa, že dokráčajú k prvému víťazstvu. Lenže ďalšie dva sety získali Chorvátky na 21 a 22 a muselo sa ísť do rozhodujúceho tajbrejku, pred ktorým mali oba tímy istotu zisku jedného bodu.
Tajbrejk im nevyšiel
Na začiatku tajbrejku sa ujali Chorvátky vedenia 4:1 a tréner Sloveniek Martino Volpini siahol po oddychovom čase. Druhý oddychový čas Slovenska prišiel pri skóre 5:10. Slovenské volejbalistky ešte znížili na 8:12 aj 11:13, ale na obrat sme už nemali dostatok síl.
"Chorvátky sa po druhom sete prebudili. Príjem sme ešte ustáli, ale od tretieho setu bol náš problém útok v zóne štyri, kde sme nenašli správne riešenie na to, aby sme premieňali útoky na body," zhodnotil tréner Volpini kľúčové faktory prehry na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Obrovské sklamanie
Ťažko prežívala tesnú prehru smečiarka a kapitánka Karolína Fričová, ktorá odohrala v národnom tíme Slovenska stý zápas.
"Všetky nás to obrovsky mrzí, lebo sme to mali rozohrané veľmi dobre. V treťom sete začali Chorvátky lepšie prihrávať a dostávali sa do hry. Naopak, my sme sa trápili v útoku a zápas nevedeli dotiahnuť do víťazstva. Pre mňa to bol stý zápas v reprezentácii a myslela som si, že by sme ho mohli vyhrať," uviedla Fričová.
Dva body a piate miesto
Slovenky majú po troch zápasoch v D-skupine na piatej priečke dva body rovnako ako štvrté Chorvátky.
V utorok nastúpia o 16.00 h proti favorizovaným Taliankam a na záverečný duel sa postavia v stredu o 19.00 h proti Čiernej Hore. Tá je zatiaľ v D-skupine bez bodu na poslednom mieste. Do osemfinále postúpia prvé štyri družstvá.
Zdroj: SITA.sk - Stý zápas kapitánky v reprezentácii a veľké sklamanie. Slovenky viedli 2:0 na sety a prehrali © SITA Všetky práva vyhradené.
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